Wesley Sneijder: ‘Nu hij trainer is, neemt hij niet meer op als ik bel’

Wesley Sneijder volgt de verrichtingen van Cristian Chivu als hoofdtrainer van Internazionale met grote interesse. De recordinternational van het Nederlands elftal vindt dat zijn voormalig ploeggenoot het uitstekend doet.

Sneijder en Chivu kennen elkaar goed. De twee oud-voetballers waren tijdens hun actieve spelerscarrière tweemaal ploeggenoten: eerst bij Ajax en later bij Inter.

Sneijder was dit weekeinde te gast op het Festival dello Sport in het Italiaanse Trente en sprak daar uitgebreid over Chivu. Of de twee nog weleens contact hebben? “Nu hij trainer van Inter is, neemt hij niet meer op als ik bel”, antwoordde Sneijder met een knipoog.

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Sneijder vervolgde op serieuzere toon over Chivu, die sinds 2025 hoofdtrainer is van Inter en momenteel bezig is aan zijn tweede seizoen bij de Italiaanse grootmacht: “Hij is een grote leider. Hij was mijn kamergenoot bij Inter. Een ongelooflijke jongen. Hij doet het geweldig als trainer en verdient applaus.”

Chivu won vorig jaar in zijn debuutjaar de nationale dubbel met Inter: zowel de landstitel als de Coppa Italia. Europees was er minder succes: de Milanezen sneuvelden in de Champions League al in de zestiende finales.

“Hij heeft zijn eigen ideeën als trainer en brengt deze over op zijn ploeg”, vervolgde Sneijder over de Roemeen. “Ik had niet verwacht dat hij zo luidruchtig zou zijn als trainer. Kennelijk voelt hij zich één van de spelers. Ik hoop dat hij zo lang mogelijk bij Inter blijft.”