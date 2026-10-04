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Livestream Nederland - Servië: kijk hier gratis naar Oranje

4 oktober 2026, 17:45
Livestream van Nederland - Servië
Foto: © Imago/realtimes
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Het Nederlands elftal speelt zondagavond om 20.45 uur tegen Servië in de Nations League. In dit artikel vind je de link naar de gratis livestream van de NOS en lees je op welke zender Nederland - Servië wordt uitgezonden.

Waar en hoe laat wordt er gespeeld?

De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. De aftrap is zondag 4 oktober om 20.45 uur. De voorbeschouwing bij de NOS begint om 20.25 uur.

Waar is Nederland - Servië te zien?

Nederland - Servië is live te bekijken op NPO 1. Daarnaast is de wedstrijd gratis online te volgen via NOS.nl en de NOS-app. Ook via NPO Start kan het duel worden gestreamd.

Bekijk hier de gratis livestream van Nederland - Servië

Terugblik op de laatste interlands

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Oranje is nog ongeslagen sinds Xavi Hernández het roer heeft overgenomen. Nederland begon de Nations League met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland en won vervolgens dankzij twee doelpunten van Mexx Meerdink met 1-2 van Servië in Belgrado. Afgelopen donderdag knokte Oranje zich in Thessaloniki na een 2-0 achterstand terug naar een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland.

Servië kent juist een moeizame start van de Nations League. Na nederlagen tegen Griekenland en Nederland ging de ploeg donderdagavond ook onderuit tegen Duitsland. In München werd het 2-0 voor de Duitsers.

Nederland en Servië staan daarmee voor de tweede keer binnen een week tegenover elkaar. Oranje hoopt de interlandperiode in eigen land af te sluiten met een tweede overwinning op de Serviërs.

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Nederland - Servië

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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