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Drama in Duitsland: horrorblessure voor enkelvoudig Oranje-international

3 oktober 2026, 21:18
Thijs Dallinga raakt zwaar geblesseerd bij een oefenwedstrijd van FC Köln
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Het seizoen van Thijs Dallinga zit er vermoedelijk al op. De spits van 1. FC Köln heeft in een oefenwedstrijd tegen stadgenoot Viktoria Köln zijn kruisband gescheurd, zo melden Duitse media.

De 26-jarige Dallinga, die in 2023 zijn vooralsnog enige interland voor het Nederlands elftal speelde, wordt dit seizoen door het Italiaanse Bologna verhuurd aan FC Köln. De oud-speler van FC Groningen, Excelsior en Toulouse was juist uitstekend begonnen aan zijn Duitse avontuur, met twee doelpunten bij zijn debuut tegen Hoffenheim (3-2 winst).

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Zaterdag oefende Köln tegen stadgenoot Viktoria, dat actief is op het derde Duitse profniveau. Het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel, maar werd overschaduwd door het uitvallen van Dallinga én collega-spits Ragnar Ache (ex-Sparta Rotterdam). Voor Dallinga ging het na iets minder dan een halfuur spelen mis, schrijft BILD. De Nederlandse spits verdraaide zijn rechterknie in duel met tegenstander Tim Kloss. Dallinga bleef met de handen voor het gezicht liggen en moest ondersteund door verzorgers het veld verlaten. Inmiddels is bevestigd dat de aanvaller zijn kruisband gescheurd heeft, waardoor gevreesd moet worden dat zijn seizoen er reeds op zit.

Ache kwam voor de onfortuinlijke Dallinga in het veld, maar zijn invalbeurt bleef beperkt tot een kwartiertje. De spits had last van zijn bovenbeen en bleef in de rust achter in de kleedkamer. Voor FC Köln-trainer René Wagner is het wegvallen van zijn twee beste spitsen een hard gelag. De club komt op zondag 11 oktober voor het eerst weer in actie, als Borussia Mönchengladbach op bezoek komt.

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Thijs Dallinga

Thijs Dallinga
1. FC Köln
Team: Köln
Leeftijd: 26 jaar (3 aug. 2000)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Köln
3
2
2025/2026
Bologna
23
2
2024/2025
Bologna
31
3
2024/2025
Toulouse
-
-

Meer info

Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
11
Schalke 04
4
-1
5
12
Paderborn
4
-2
4
13
Köln
4
-3
4
14
Hoffenheim
4
-3
3
15
Stuttgart
4
-3
3

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