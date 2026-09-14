heeft opnieuw indruk gemaakt in Duitsland. De voormalig PSV'er begon zondag verrassend vanaf de linkerflank bij Bayern München en groeide tijdens de moeizame 1-2 zege op promovendus SV Elversberg uit tot een van de uitblinkers. Vooral zijn aandeel in de openingstreffer van Lennart Karl wordt in de Duitse media breed uitgemeten.

De rol van Saibari was opvallend. Michael Olise kreeg vrijheid als nummer tien, waardoor de Marokkaans international naar de linkerkant verschoof. Daar liet hij zien waarom Bayern afgelopen zomer vijftig miljoen euro voor hem betaalde.

Duitse media delen hoge cijfers uit aan Saibari

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T-Online zag Saibari vanuit zijn nieuwe positie direct gevaar stichten. “Hij speelde voor het eerst op de linkerflank als vervanger van Luis Díaz. Van daaruit gaf hij de voorassist voor de openingstreffer met een sterke individuele actie”, schrijft het medium. Ook zelf was hij dicht bij een treffer. “Hij probeerde het vanaf de linkerkant van het strafschopgebied en miste de rechterpaal op een haar na. Later gaf hij een fraaie pass aan Nathaniel Brown. Saibari was een van Bayerns beste spelers.”

Ook de Abendzeitung zag een opvallend gretige Saibari. “Hij werd al vroeg hard neergehaald, maar kon doorspelen. Dit bleek belangrijk, want de Marokkaan gaf de voorassist voor het openingsdoelpunt”, klinkt het. De krant zag hem daarna nadrukkelijk aanwezig blijven. “Later schoot hij net naast. Hij was energiek en gemotiveerd.”

Die waardering komt ook terug bij sportkanaal ran. Saibari krijgt een 2, het op één na beste cijfer in het Duitse beoordelingssysteem, en wordt gerekend tot de uitblinkers van Bayern. Vooral zijn aandeel in de openingstreffer springt eruit. Het medium benadrukt bovendien dat Saibari steeds beter zijn plek lijkt te vinden binnen het elftal en de speelwijze van Vincent Kompany.

FOCUS deelt eveneens een 2 uit. “Hij kwam vanaf de linkervleugel naar binnen, omdat Michael Olise als aanvallende middenvelder speelde. De nieuwe aanwinst leverde een fraaie pass voor de openingstreffer van Bayern”, luidt de analyse. Ook zonder bal maakte Saibari indruk. “Hij was hardwerkend in zijn pressing en ging geen duels uit de weg. De speler van 50 miljoen euro liet flitsen van zijn klasse zien.”

'Beste speler van Bayern tot de gelijkmaker'

Ook Spox is uitgesproken positief. Het medium roemt vooral de manier waarop Saibari met een schijnbeweging zijn tegenstander uitspeelde bij de 0-1. “Met zulke slimme acties en zijn inzicht compenseert hij zijn gebrek aan sprintvermogen”, luidt het oordeel. Vervolgens wordt Saibari zelfs 'de beste speler van Bayern München tot de gelijkmaker' genoemd.

Saibari werd na 65 minuten vervangen door Díaz. Vier minuten daarvoor had Maurice Krattenmacher Elversberg op gelijke hoogte gebracht, waarna Harry Kane de Duitse kampioen alsnog aan een benauwde overwinning hielp.