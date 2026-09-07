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Duitse media spreken zich duidelijk uit over basisdebuut Youri Regeer

7 september 2026, 06:25
Youri Regeer
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Youri Regeer heeft een succesvol debuut achter de rug bij Werder Bremen. De middenvelder mocht in de basis beginnen, maakte een goede indruk en versloeg RB Leipzig met 3-1.

Regeer maakte onlangs de overstap van Ajax naar het Duitse Werder Bremen. De club uit de Bundesliga heeft de middenvelder gehuurd, maar kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen van Ajax. Bij de Amsterdammers was er door de komst van Sofyan Amrabat weinig perspectief op speelminuten voor de controleur.

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Zaterdag mocht Regeer direct in de basis beginnen bij de Duitsers. In de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig stond hij samen met Ludovit Reis opgesteld als verdedigende middenvelder. Hij maakte een goede indruk op de Duitse media. BILD gaf de middenvelder een twee, op basis van de omgekeerde beoordelingsschaal (1 het beste, 6 het slechtste).

Het Duitse DeichStube was nog enthousiaster. Het deelde een 1,5 uit aan Regeer: "Het leek alsof hij volledig thuis was", schrijft het medium. Het is een groot compliment aan het adres van de 23-jarige voetballer.

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Goed dat Regeer op de kritieken reageert door zijn voeten te laten spreken. Ga zo door en toon karakter, kan je volgend seizoen altijd terugkomen als een geschikte volwaardige nr6.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
838 Reacties
785 Dagen lid
1.910 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed dat Regeer op de kritieken reageert door zijn voeten te laten spreken. Ga zo door en toon karakter, kan je volgend seizoen altijd terugkomen als een geschikte volwaardige nr6.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Bremen - Leipzig

Werder Bremen
3 - 1
RB Leipzig
Gespeeld op 5 sep. 2026
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2026/2027

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Youri Regeer

Youri Regeer
Werder Bremen
Team: Bremen
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Bremen
1
0
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
27
0

Meer info

Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
8
Leipzig
2
1
3
9
Stuttgart
2
-1
3
10
Bremen
2
-1
3
11
Köln
2
-2
3
12
Paderborn
2
-1
1

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