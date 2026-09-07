heeft een succesvol debuut achter de rug bij Werder Bremen. De middenvelder mocht in de basis beginnen, maakte een goede indruk en versloeg RB Leipzig met 3-1.

Regeer maakte onlangs de overstap van Ajax naar het Duitse Werder Bremen. De club uit de Bundesliga heeft de middenvelder gehuurd, maar kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen van Ajax. Bij de Amsterdammers was er door de komst van Sofyan Amrabat weinig perspectief op speelminuten voor de controleur.

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Zaterdag mocht Regeer direct in de basis beginnen bij de Duitsers. In de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig stond hij samen met Ludovit Reis opgesteld als verdedigende middenvelder. Hij maakte een goede indruk op de Duitse media. BILD gaf de middenvelder een twee, op basis van de omgekeerde beoordelingsschaal (1 het beste, 6 het slechtste).

Het Duitse DeichStube was nog enthousiaster. Het deelde een 1,5 uit aan Regeer: "Het leek alsof hij volledig thuis was", schrijft het medium. Het is een groot compliment aan het adres van de 23-jarige voetballer.