Youri Regeer heeft een succesvol debuut achter de rug bij Werder Bremen. De middenvelder mocht in de basis beginnen, maakte een goede indruk en versloeg RB Leipzig met 3-1.
Regeer maakte onlangs de overstap van Ajax naar het Duitse Werder Bremen. De club uit de Bundesliga heeft de middenvelder gehuurd, maar kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen van Ajax. Bij de Amsterdammers was er door de komst van Sofyan Amrabat weinig perspectief op speelminuten voor de controleur.
Zaterdag mocht Regeer direct in de basis beginnen bij de Duitsers. In de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig stond hij samen met Ludovit Reis opgesteld als verdedigende middenvelder. Hij maakte een goede indruk op de Duitse media. BILD gaf de middenvelder een twee, op basis van de omgekeerde beoordelingsschaal (1 het beste, 6 het slechtste).
Het Duitse DeichStube was nog enthousiaster. Het deelde een 1,5 uit aan Regeer: "Het leek alsof hij volledig thuis was", schrijft het medium. Het is een groot compliment aan het adres van de 23-jarige voetballer.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.