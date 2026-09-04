geeft toe dat hij ‘niet gelukkig’ was bij Ajax. De middenvelder ging gebukt onder de aanhoudende twijfels en geruchten over de positie van nummer zes. Regeer vertrok begin deze week op huurbasis naar Werder Bremen, met een optie tot koop.

Regeer heeft zijn debuut voor Werder nog niet gemaakt. Wel zag hij de club zondag met 4-1 onderuitgaan tegen SC Freiburg bij de seizoensouverture. “Of we het zwaar hebben? Nee, we zijn één wedstrijd onderweg", zegt de middenvelder. “We moeten naar de toekomst kijken, niet naar het verleden.”

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“Ik was niet gelukkig bij Ajax", geeft Regeer verder toe. "Er is anderhalf jaar geschreven over het feit dat ze een nieuwe speler wilden op de positie van nummer zes en dat ze niet blij zouden zijn. Dus ik was totaal niet gelukkig. Daarom was het voor mij geen moeilijke beslissing om in Bremen te tekenen."

Technisch directeur Jordi Cruijff was deze zomer belast met de zoektocht naar een nieuwe controleur. De keuze viel uiteindelijk op Sofyan Amrabat. Regeer, die bij de supporters regelmatig de kop van jut was in de eerste weken van het nieuwe seizoen, zou zaterdag kunnen debuteren voor Werder tegen RB Leipzig.