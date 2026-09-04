Giovanni van Bronckhorst verwacht dat ondanks het verhoogde bod van Al-Ittihad behouden blijft voor Feyenoord. Het is volgens de trainer ook belangrijk voor de ploeg om Hadj Moussa binnenboord te houden.

Al-Ittihad heeft volgens De Telegraaf een nieuw bod van 37,5 miljoen euro uitgebracht op Hadj Moussa. Feyenoord wees eerder al een voorstel van bijna dertig miljoen euro af. Met de nieuwe aanbieding zou Hadj Moussa bij een transfer de duurste uitgaande speler uit de clubgeschiedenis worden.

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Ook voor de aanvaller zelf ligt er financieel veel in het verschiet. Hadj Moussa zou met een vijfjarig contract meer dan vijftig miljoen euro kunnen verdienen. Al-Ittihad wil bovendien deze vrijdagmiddag nog uitsluitsel.

Van Bronckhorst wil Hadj Moussa behouden

Van Bronckhorst heeft inmiddels persoonlijk met Hadj Moussa gesproken en weerspreekt dat hij een speler tegenover zich had die koste wat kost wil vertrekken.

“Ik heb geen speler gezien die met zijn vuist op tafel sloeg en per se wilde vertrekken”, vertelt de trainer op de wekelijkse persconferentie. “Natuurlijk moeten we afwachten wat er gaat gebeuren, maar ik verwacht niet dat hij weggaat. Als hij wel weggaat, dan zal de club daar zijn redenen voor hebben.”

Sportief is de voorkeur van Van Bronckhorst duidelijk. Gevraagd wat voor Feyenoord beter is — de miljoenen incasseren of Hadj Moussa behouden — kiest hij voor het laatste.

“Uiteindelijk is het belangrijk dat je Anis kunt behouden”, benadrukt hij. “Hij is, net als Ayase Ueda, vorig jaar heel bepalend geweest in het aantal doelpunten dat Feyenoord heeft gemaakt. Niet alleen met de doelpunten die hij zelf maakte, maar met name ook met zijn assists.”

Tegelijkertijd beseft Van Bronckhorst dat Feyenoord vanwege de hoogte van het bod voor een lastige beslissing kan komen te staan. “Je ziet en hoort natuurlijk bedragen. Uiteindelijk kunnen er bedragen op tafel komen die de club niet kan weigeren. Het is aan de club om te bepalen of Anis weggaat of niet. Ik heb nog niet het idee dat het daarnaartoe gaat.”

‘Nu is het aan Nacho’

Een vertrek van Hadj Moussa zou de aanvallende mogelijkheden van Feyenoord verder beperken. Ueda is al verkocht en volgens Van Bronckhorst was al langer duidelijk dat de Japanse spits bij een geschikte mogelijkheid mocht vertrekken.

Daardoor verschuift het perspectief voor aankoop Nacho Ferri. “Nu is het aan Nacho om zich te bewijzen”, zegt Van Bronckhorst. “Hij heeft zich nog niet bewezen zoals Ayase. Ayase heeft natuurlijk een historie waarin hij heeft laten zien dat hij doelpunten kan maken. Maar we zien de potentie in zowel Nacho als Shaqueel van Persie.”

Van Bronckhorst legt uit dat Ferri juist met het oog op een vertrek van Ueda werd gehaald. “De verwachting was altijd dat Ueda verkocht zou worden en dat hij daarna de strijd zou aangaan om eerste spits te worden. Dat vertrouwen is er bij Nacho en hij kan het vanaf nu laten zien.”

Van Persie vormt voorlopig zijn voornaamste concurrent, al is de jonge aanvaller volgens de trainer nog niet klaar om wedstrijden te starten. “We proberen hem daar wel naartoe te brengen. Dan hebben we twee spitsen die de concurrentie met elkaar kunnen aangaan.”

Andere noodoplossingen liggen voorlopig niet voor de hand. Van Bronckhorst gebruikte Sam Steijn in de voorbereiding al eens als spits, maar alleen omdat andere spelers niet beschikbaar waren. “Voor mij zijn de opties uiteindelijk Nacho en Shaqueel. In uitzonderlijke gevallen ga je natuurlijk naar andere mogelijkheden kijken, maar op dit moment ben ik daar nog niet.”