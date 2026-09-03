Feyenoord laat één opvallende naam buiten Champions League-selectie

Feyenoord heeft zijn spelerslijst voor de Champions League ingeleverd. Opvallend is dat ontbreekt in de Europese selectie van de Rotterdammers, terwijl andere geblesseerde spelers als Jakub Moder, Bart Nieuwkoop en Jordan Bos wél zijn ingeschreven. Ook de pas zeventienjarige Jerayno Schaken krijgt uitzicht op minuten op het hoogste Europese podium.

De deadline voor de A-lijst verstreek woensdagavond om 23.59 uur. Feyenoord heeft in totaal 46 spelers bij de UEFA aangemeld. Clubs mogen maximaal 25 spelers opnemen op de A-lijst, terwijl de B-lijst gedurende het seizoen nog kan worden aangepast. Voor die tweede lijst gelden specifieke voorwaarden voor jonge spelers uit de eigen opleiding.

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Het meest in het oog springt de afwezigheid van Beelen. De 25-jarige verdediger werkt nog altijd aan zijn herstel van de zware beenblessure die hij tijdens de voorbereiding op het vorige seizoen opliep. Eerder liet hij weten goed op weg te zijn richting zijn rentree, maar Feyenoord heeft besloten hem niet in te schrijven. Daardoor kan Beelen in ieder geval tijdens de competitiefase van de Champions League niet voor de Rotterdammers uitkomen.

Moder, Bos en Nieuwkoop krijgen wel plek

Bij andere spelers in de lappenmand maakt Feyenoord een andere afweging. Moder staat ondanks zijn langdurige absentie wél op de lijst. Hetzelfde geldt voor Nieuwkoop, die eveneens al geruime tijd geblesseerd is.

Ook Bos is ingeschreven. Dat is opvallend, omdat de verwachting was dat de verdediger pas rond de winterstop weer inzetbaar zou kunnen zijn. Gijs Smal, die momenteel eveneens herstellende is van een blessure, behoort ook tot de Europese selectie.

Onder de doelmannen heeft Feyenoord ruim gekozen. Tjark Ernst, Florian Kastenmeier, Liam Bossin en Mannou Berger zijn aangemeld, net als jeugdkeepers Stenn de Mol en Tim Haksteeg. Daarnaast heeft de club verschillende talenten uit de opleiding opgenomen, onder wie Cruz, Schens, Agboluaje, Mparaganda, Slory en Plantinga.

Schaken en Nelson mogen dromen van Champions League-minuten

Voorin valt vooral de naam van Jerayno Schaken op. De zeventienjarige buitenspeler is door Feyenoord ingeschreven bij de UEFA en komt daardoor in aanmerking voor Europese speeltijd. Zijn vader Ruben Schaken uitte tijdens de voorbereiding nog kritiek op de club, nadat Feyenoord een vertrek van zijn zoon naar FC Twente had tegengehouden.

Ook Reiss Nelson is op tijd aangemeld. Zijn terugkeer naar Rotterdam werd pas kort voor het verstrijken van de deadline bekendgemaakt, maar Feyenoord slaagde erin de voormalig speler van Arsenal alsnog aan de Europese selectie toe te voegen. Ook zomeraanwinsten Javi López, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Nacho Ferri en de doelmannen Ernst en Kastenmeier staan op de lijst.

Verder behoren onder anderen Borges, Ferri, Hadj Moussa, Diarra, Zinhagel en Van Persie tot de aanvallende opties, terwijl ook jeugdspelers Nahany, Onunta en Neijenhuis zijn aangemeld.

Feyenoord begint zijn Champions League-campagne op woensdag 9 september. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst wacht direct een zware opdracht: om 18.45 uur staat de uitwedstrijd tegen FC Barcelona op het programma.