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Feyenoord geeft duidelijkheid over vertrek van Anis Hadj Moussa

3 september 2026, 10:03
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Er is concrete belangstelling voor Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa. Het Saudische Al-Ittihad heeft woensdagavond een miljoenenbod uitgebracht op de rechtsbuiten. Feyenoord geeft tegenover Voetbal International duidelijkheid over hoe de club naar de ontstane situatie kijkt.

Woensdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Al-Ittihad concrete belangstelling heeft voor Hadj Moussa. Dat is mogelijk, aangezien de transfermarkt in Saudi-Arabië een paar dagen langer open is. Verschillende media spreken zelfs al over onderhandelingen die tussen Feyenoord en Al-Ittihad zouden zijn gestart. Volgens Voetbal International wil de Rotterdamse club de Algerijnse aanvaller echter niet kwijt: 'Feyenoord ontkent stellig dat het de aanvaller wil verkopen', zo meldt het doorgaans goed ingevoerde medium donderdagochtend.

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Het vertrek van Hadj Moussa zou ook een uiterst opvallende zet zijn, aangezien Feyenoord daarmee met een kwalitatief arme aanval op jacht zou moeten naar succes in de Eredivisie en de Champions League. Na het vertrek van Ayase Ueda zijn er voorin namelijk nog maar weinig smaken over bij Feyenoord. Een plotseling vertrek van Hadj Moussa kan trainer Giovanni van Bronckhorst er om die reden ook niet bij gebruiken, want een passende vervanger kan er niet meer gehaald worden door Feyenoord.

Geld of ambitie?

Anderzijds is bekend dat Feyenoord het geld hard nodig heeft. Daarom werd het bod van zo'n vijftien miljoen euro op Ueda ook geaccepteerd. Het zou een overweging kunnen zijn voor Rigaux om een miljoenenbod op Hadj Moussa ook te accepteren. Met een eventueel vertrek van de Algerijn zou Feyenoord echter wel zijn eigen ambities op de korte termijn op het spel zetten.

Donderdagmiddag zal er ongetwijfeld meer naar buiten komen over de situatie rondom de rechtsbuiten, want technisch directeur Dévy Rigaux zal de media donderdag te woord staan over de afgelopen transferperiode bij Feyenoord.

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Feyenoord moet Hadj Moussa hoe dan ook behouden

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EuropaMango
88 Reacties
67 Dagen lid
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EuropaMango
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Als je die nu laat gaan heb je echt nog minder goals na het vertrek van Ueda... ze zouden gek zijn.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
88 Reacties
67 Dagen lid
245 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je die nu laat gaan heb je echt nog minder goals na het vertrek van Ueda... ze zouden gek zijn.

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
1
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

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