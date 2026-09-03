Er is concrete belangstelling voor Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa. Het Saudische Al-Ittihad heeft woensdagavond een miljoenenbod uitgebracht op de rechtsbuiten. Feyenoord geeft tegenover Voetbal International duidelijkheid over hoe de club naar de ontstane situatie kijkt.
Woensdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Al-Ittihad concrete belangstelling heeft voor Hadj Moussa. Dat is mogelijk, aangezien de transfermarkt in Saudi-Arabië een paar dagen langer open is. Verschillende media spreken zelfs al over onderhandelingen die tussen Feyenoord en Al-Ittihad zouden zijn gestart. Volgens Voetbal International wil de Rotterdamse club de Algerijnse aanvaller echter niet kwijt: 'Feyenoord ontkent stellig dat het de aanvaller wil verkopen', zo meldt het doorgaans goed ingevoerde medium donderdagochtend.
Het vertrek van Hadj Moussa zou ook een uiterst opvallende zet zijn, aangezien Feyenoord daarmee met een kwalitatief arme aanval op jacht zou moeten naar succes in de Eredivisie en de Champions League. Na het vertrek van Ayase Ueda zijn er voorin namelijk nog maar weinig smaken over bij Feyenoord. Een plotseling vertrek van Hadj Moussa kan trainer Giovanni van Bronckhorst er om die reden ook niet bij gebruiken, want een passende vervanger kan er niet meer gehaald worden door Feyenoord.
Anderzijds is bekend dat Feyenoord het geld hard nodig heeft. Daarom werd het bod van zo'n vijftien miljoen euro op Ueda ook geaccepteerd. Het zou een overweging kunnen zijn voor Rigaux om een miljoenenbod op Hadj Moussa ook te accepteren. Met een eventueel vertrek van de Algerijn zou Feyenoord echter wel zijn eigen ambities op de korte termijn op het spel zetten.
Donderdagmiddag zal er ongetwijfeld meer naar buiten komen over de situatie rondom de rechtsbuiten, want technisch directeur Dévy Rigaux zal de media donderdag te woord staan over de afgelopen transferperiode bij Feyenoord.
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.