PSV houdt fans in spanning: komt zomeraanwinst nog wel of niet?

PSV houdt de eigen supporters voorlopig nog even in spanning. Zomeraanwinst Mikkel Bro Hansen is de ochtend na het verstrijken van de deadline nog altijd niet gepresenteerd door PSV.

De 17-jarige Deense Bro Hansen is al medisch gekeurd door de Eindhovenaren en is hard op weg om voor drie jaar vastgelegd te worden. De jonge spits van het Noorse Bodø/Glimt kost PSV zo'n drie miljoen euro. Een investering in de toekomst dus van Earnest Stewart op de slotdag van de transfermarkt. Alleen is de komst van de Deense aanvaller voorlopig nog niet officieel aangekondigd door PSV.

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Volgens Rik Elfrink heeft dat niets te maken met problemen rondom de deal. De journalist van het Eindhovens Dagblad maakte dat woensdagavond al duidelijk: 'De komst van Mikkel Bro Hansen naar PSV gaat op tijd rondkomen, meldt een betrouwbare bron. Waarschijnlijk pas morgen de presentatie, maar alle betrokken partijen durven op twee oren te slapen', zo schreef hij op sociale media.

Met de aanstaande komst van Bro Hansen legt PSV een gewilde aanvaller vast. Hij stond in de belangstelling van verschillende Europese grootmachten, maar kiest bewust voor het plan dat er in Eindhoven voor hem ligt. Hij wordt naar verwachting spoedig gepresenteerd als laatste zomeraanwinst.