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Ajax wilde andere spits hebben: ‘Maar ze vonden 15 miljoen te veel voor mij’

3 september 2026, 06:25
Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Ajax heeft in de zomerse transferperiode tevergeefs een poging gedaan om Joël Piroe in te lijven. Dat vertelt de Nederlandse spits van West Ham United woensdagavond.

Piroe maakte onlangs op huurbasis de overstap van Leeds United naar West Ham United. Voordat hij naar The Hammers verkaste, werd hij gecontacteerd door technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax.

“Jordi Cruijff had contact met ons opgenomen. Ajax was een vrij serieuze kandidaat voor mij”, vertelt de 27-jarige aanvaller tegenover FC Afkicken. “De gesprekken met Jordi waren eigenlijk heel duidelijk. Ze waren een nieuw team aan het bouwen en wilden mij als spits aantrekken.”

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“Ik voelde eerlijk gezegd wel vertrouwen vanuit Ajax”, vervolgt Piroe. “Ik dacht zelf ook: als je Ajax kunt terugbrengen naar waar ze een aantal jaar geleden waren, dan is dat natuurlijk mooi. Dat is een ambitie.”

Waarom kwam de transfer uiteindelijk niet van de grond? “Leeds United bleef heel lang vasthouden aan een vraagprijs van vijftien, zestien miljoen. Dat was het bedrag waarvoor ze mij minimaal wilden verkopen. Daardoor viel er een aantal andere opties af”, legt Piroe uit. “Ajax vond vijftien miljoen op dat moment te veel. Ze moesten eerst Weghorst en nog een aantal andere spitsen de deur uitwerken.”

Ajax versterkte zich uiteindelijk voor de spitspositie met Marcos Leonardo en Tolu Arokodare. Leonardo werd voor 19,9 miljoen euro overgenomen van Al-Hilal, terwijl Arokodare op huurbasis werd opgepikt bij Wolverhampton Wanderers.

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Ik denk dat jordi beter Joël Piroe had kunnen halen dan Marcos Leonardo daar had ajax meer aangehad

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.101 Reacties
1.179 Dagen lid
19.156 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik denk dat jordi beter Joël Piroe had kunnen halen dan Marcos Leonardo daar had ajax meer aangehad

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Joël Piroe

Joël Piroe
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 27 jaar (2 aug. 1999)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leeds
16
0
2024/2025
Leeds
46
19
2023/2024
Swansea
3
0
2022/2023
Swansea
43
19

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