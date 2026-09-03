Jordi Cruijff krijgt een groot compliment van Willem Vissers. Waar in het verleden zo'n beetje álle inside information bij Ajax vroegtijdig uitlekte, bleef deze zomer veel informatie over inkomende en uitgaande transfers keurig binnenskamers, stelt de journalist van de Volkskrant vast.

Cruijff beleefde een drukke eerste transferzomer als technisch directeur van Ajax. De zoon van de naamgever van het stadion slaagde erin om met Julian Brandt (Borussia Dortmund), Marc ter Stegen (FC Barcelona), Daley Blind en Viktor Tsygankov (beiden Girona) en Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) meerdere gevestigde namen naar Amsterdam te halen. Anderzijds werd Mika Godts voor een groot bedrag verkocht aan Paris Saint-Germain en verdwenen meerdere grootverdieners uit de 'erfenis' van Cruijffs voorgangers Sven Mislintat en Alex Kroes van de loonlijst.

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Veel transfers bleven opvallend lang 'onder de pet', stelt Vissers vast in de liveshow van FC Afkicken en het Algemeen Dagblad op Deadline Day. "Het is knap gedaan. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Ajax." Daarbij speelt mee dat veel van de aanwinsten niet vertegenwoordigd worden door een Nederlandse zaakwaarnemer, zo luidt het vermoeden aan tafel. "Met Joel Lara (de head scout die in het kielzog van Cruijff werd aangesteld in Amsterdam, red.), heeft hij dat allemaal bekokstoofd", weet Vissers.

Zo kwam de komst van Amrabat vrijwel uit het niets vallen. Bij andere transfers lekte weleens wat uit, zoals bijvoorbeeld de komst van Marcos Leonardo, die voor bijna 20 miljoen euro werd overgenomen van Al-Hilal. Het was echter geen Nederlandse journalist die met de primeur kwam, maar de relatief onbekende Italiaanse transferjournalist Gianluigi Longari. Het 'lek' lijkt dan ook eerder aan de kant van de Saudische club te hebben gezeten, dan binnen of rond Ajax. Ook de komst van Brandt, die in het verleden wel degelijk al aan Ajax was gelinkt, verraste de Nederlandse Ajax-volgers compleet.

Bovendien velt Vissers een positief oordeel over de spelers die Cruijff en Lara deze zomer hebben aangetrokken. "In de basis vind ik wat zij gedaan hebben echt goed. Even afgezien van het feit of ik het misschien teveel buitenlanders vind, of juist niet, vind ik in de basis dat zij gewoon een inhaalslag moesten maken in de kwaliteit van het team. Er is de laatste jaren veel verloren gegaan. We hebben het altijd over Mislintat, maar je moet ook de aankopen van Alex Kroes even naast elkaar leggen. Het zijn niet allemaal goede aankopen geweest", aldus de journalist.