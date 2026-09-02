Scheidsrechter Ajax - PSV komt uit Amstelveen: 'Of ik voor Ajax ben?'

De topper tussen Ajax en PSV wordt zaterdag geleid door een relatief onbekende scheidsrechter. Sander van der Eijk uit Amstelveen krijgt van de KNVB de kans om de wedstrijd in goede banen te leiden. Omdat Van der Eijk vlakbij Amsterdam is geboren, werd veel gedacht dat hij een voorkeur had voor Ajax.

Van der Eijk (35) groeide op onder de rook van de Johan Cruijff ArenA in Amstelveen. De lokale omroep 1Amstelveen interviewde de arbiter in 2021 en vroeg hem naar zijn clubvoorkeur. Omdat Van der Eijk onder de rook van Amsterdam is geboren, wordt hij al snel in verband gebracht met een voorkeur voor Ajax. Extra pikant is dat hij dit weekend voor het eerst een topper in de Eredivisie mag fluiten waarbij Ajax betrokken is.

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Van een voorkeur voor Ajax is echter helemaal geen sprake. "Ik ben niet voor Ajax. Als je dat wel bent, moet je dat aangeven en dan kom je er ook niet. Maar ik kan je vertellen dat het echt niet het geval is. Ook nooit geweest, ook als kind niet. Ik ben al sinds mijn veertiende scheidsrechter. Pas als ik Oranje kijk, voel ik me weer fanatiek worden. Ik kijk op tv ook alleen maar naar de scheidsrechter", zei Van der Eijk destijds.

Het is niet voor het eerst dat Van der Eijk een grote wedstrijd in de Eredivisie of een duel van Ajax fluit, maar het kwam niet eerder voor dat hij een topper tussen twee clubs uit de traditionele top drie leidde. De beslissing van de KNVB om Van der Eijk aan te stellen voor dit duel kwam de voetbalbond dan ook op kritiek te staan, onder meer van Mario van der Ende.