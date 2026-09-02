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Scheidsrechter Ajax - PSV komt uit Amstelveen: 'Of ik voor Ajax ben?'

2 september 2026, 11:07
Scheidsrechter Sander van der Eijk met Mika Godts en Sean Steur tijdens Ajax-FC Twente
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De topper tussen Ajax en PSV wordt zaterdag geleid door een relatief onbekende scheidsrechter. Sander van der Eijk uit Amstelveen krijgt van de KNVB de kans om de wedstrijd in goede banen te leiden. Omdat Van der Eijk vlakbij Amsterdam is geboren, werd veel gedacht dat hij een voorkeur had voor Ajax.

Van der Eijk (35) groeide op onder de rook van de Johan Cruijff ArenA in Amstelveen. De lokale omroep 1Amstelveen interviewde de arbiter in 2021 en vroeg hem naar zijn clubvoorkeur. Omdat Van der Eijk onder de rook van Amsterdam is geboren, wordt hij al snel in verband gebracht met een voorkeur voor Ajax. Extra pikant is dat hij dit weekend voor het eerst een topper in de Eredivisie mag fluiten waarbij Ajax betrokken is.

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Van een voorkeur voor Ajax is echter helemaal geen sprake. "Ik ben niet voor Ajax. Als je dat wel bent, moet je dat aangeven en dan kom je er ook niet. Maar ik kan je vertellen dat het echt niet het geval is. Ook nooit geweest, ook als kind niet. Ik ben al sinds mijn veertiende scheidsrechter. Pas als ik Oranje kijk, voel ik me weer fanatiek worden. Ik kijk op tv ook alleen maar naar de scheidsrechter", zei Van der Eijk destijds.

Het is niet voor het eerst dat Van der Eijk een grote wedstrijd in de Eredivisie of een duel van Ajax fluit, maar het kwam niet eerder voor dat hij een topper tussen twee clubs uit de traditionele top drie leidde. De beslissing van de KNVB om Van der Eijk aan te stellen voor dit duel kwam de voetbalbond dan ook op kritiek te staan, onder meer van Mario van der Ende.

Vind jij dat Sander van der Eijk geschikt is om de topper Ajax - PSV te fluiten?

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SWVoetbal
187 Reacties
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SWVoetbal
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In principe moet je uitgaan van de integriteit en "eerlijkheid" van elke scheidsrechter. Maar is het nou zó moeilijk om iemand aan te stellen die níet vooraf onder de loep wordt gelegd ? Gewoon van te voren alle kritiek, complottheorieën, etc. uitsluiten. Dan ben je al een heel eind. Persoonlijk vind ik Sander van der Eijk een zeer matige scheidsrechter, maar ook hij moet eens een vuurdoop ondergaan. Hopelijk giert het hem niet uit de klauwen...

JMP
117 Reacties
1.122 Dagen lid
441 Likes
JMP
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Ja, en Makkelie uit Dordrecht en Nagtegaal uit Hendrik Ido Ambacht, die-hard Feyenoord regio, lopen vrolijk wedstrijden van Feyenoord te fluiten. En u kunt raden van welke club zijn er vroeger in hun slaapkamertje hingen. De KNVB schaamt zich nergens meer voor.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
187 Reacties
446 Dagen lid
409 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In principe moet je uitgaan van de integriteit en "eerlijkheid" van elke scheidsrechter. Maar is het nou zó moeilijk om iemand aan te stellen die níet vooraf onder de loep wordt gelegd ? Gewoon van te voren alle kritiek, complottheorieën, etc. uitsluiten. Dan ben je al een heel eind. Persoonlijk vind ik Sander van der Eijk een zeer matige scheidsrechter, maar ook hij moet eens een vuurdoop ondergaan. Hopelijk giert het hem niet uit de klauwen...

JMP
117 Reacties
1.122 Dagen lid
441 Likes
JMP
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, en Makkelie uit Dordrecht en Nagtegaal uit Hendrik Ido Ambacht, die-hard Feyenoord regio, lopen vrolijk wedstrijden van Feyenoord te fluiten. En u kunt raden van welke club zijn er vroeger in hun slaapkamertje hingen. De KNVB schaamt zich nergens meer voor.

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Wordt gespeeld op 5 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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DS
PT
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PSV
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10
10
3
Feyenoord
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4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

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