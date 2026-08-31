streek bij Ajax een jaarsalaris van liefst 4,75 miljoen euro op, zo weet De Telegraaf. Dat bedrag leidt tot verbazing bij René van der Gijp en Wim Kieft. De spits heeft wel flink moeten inleveren na zijn overstap naar FC Twente.

Weghorst vertrok deze zomer bij Ajax en maakte de overstap naar FC Twente. Daarmee raakten de Amsterdammers niet alleen een ervaren spits kwijt, maar verdween ook een van de zwaarste salarissen uit de begroting. Technisch directeur Jordi Cruijff is bezig de salarishuishouding van Ajax verder op orde te brengen.

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"Met de raad van commissarissen hijgend in zijn nek, was het zaak ook dure spelers van de hand te doen", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij in De Telegraaf. "En daarin slaagde de nieuwe technisch directeur. Hij verloste de club onder meer van het jaarsalaris van 4,75 miljoen euro van Wout Weghorst en dirigeerde ook andere grootverdieners als Josip Sutalo, Ko Itakura, Akpom, Godts, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan, al dan niet tijdelijk, naar de uitgang."

Van der Gijp, Kieft en Jansen bespreken salaris Weghorst

Het salaris van Weghorst levert ook gespreksstof op in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dat heeft God goed gedaan", zegt Van der Gijp met een knipoog. Kieft spreekt van een 'ongelooflijk bedrag'. "Rob, worden die bij Ajax, Feyenoord en PSV betaald?", wil hij weten van topzaakwaarnemer Rob Jansen. Die antwoordt: "Bij Feyenoord denk ik niet. Misschien bij uitzondering, maar ik betwijfel het. Bij Ajax zijn de salarissen krankzinnig omhooggegaan in het Overmars-tijdperk."

Weghorst verruilt Ajax voor FC Twente

Weghorst tekende in de zomer van 2024 een contract voor twee seizoenen bij Ajax. FC Twente wilde de spits destijds eveneens naar Enschede halen, maar zag uiteindelijk af van zijn komst. Twee jaar later kwam die transfer alsnog tot stand.

Hoeveel Weghorst bij FC Twente verdient, is niet bekend. Naar verluidt werkt de club met een totaal salarisbudget van circa twaalf miljoen euro, dus normaliter heeft Weghorst aanzienlijk moeten inleveren.