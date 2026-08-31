Live voetbal 5

Ajax-salaris Weghorst onthuld: 'Ongelooflijk bedrag, Feyenoord betaalt het niet'

31 augustus 2026, 20:56   Bijgewerkt: 21:06
Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Maak ons je Google-favoriet

Wout Weghorst streek bij Ajax een jaarsalaris van liefst 4,75 miljoen euro op, zo weet De Telegraaf. Dat bedrag leidt tot verbazing bij René van der Gijp en Wim Kieft. De spits heeft wel flink moeten inleveren na zijn overstap naar FC Twente.

Weghorst vertrok deze zomer bij Ajax en maakte de overstap naar FC Twente. Daarmee raakten de Amsterdammers niet alleen een ervaren spits kwijt, maar verdween ook een van de zwaarste salarissen uit de begroting. Technisch directeur Jordi Cruijff is bezig de salarishuishouding van Ajax verder op orde te brengen.

Artikel gaat verder onder video

"Met de raad van commissarissen hijgend in zijn nek, was het zaak ook dure spelers van de hand te doen", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij in De Telegraaf. "En daarin slaagde de nieuwe technisch directeur. Hij verloste de club onder meer van het jaarsalaris van 4,75 miljoen euro van Wout Weghorst en dirigeerde ook andere grootverdieners als Josip Sutalo, Ko Itakura, Akpom, Godts, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan, al dan niet tijdelijk, naar de uitgang."

Van der Gijp, Kieft en Jansen bespreken salaris Weghorst

Het salaris van Weghorst levert ook gespreksstof op in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dat heeft God goed gedaan", zegt Van der Gijp met een knipoog. Kieft spreekt van een 'ongelooflijk bedrag'. "Rob, worden die bij Ajax, Feyenoord en PSV betaald?", wil hij weten van topzaakwaarnemer Rob Jansen. Die antwoordt: "Bij Feyenoord denk ik niet. Misschien bij uitzondering, maar ik betwijfel het. Bij Ajax zijn de salarissen krankzinnig omhooggegaan in het Overmars-tijdperk."

Weghorst verruilt Ajax voor FC Twente

Weghorst tekende in de zomer van 2024 een contract voor twee seizoenen bij Ajax. FC Twente wilde de spits destijds eveneens naar Enschede halen, maar zag uiteindelijk af van zijn komst. Twee jaar later kwam die transfer alsnog tot stand.

Hoeveel Weghorst bij FC Twente verdient, is niet bekend. Naar verluidt werkt de club met een totaal salarisbudget van circa twaalf miljoen euro, dus normaliter heeft Weghorst aanzienlijk moeten inleveren.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax

Ajax neemt afscheid van Youri Regeer

  • Gisteren, 14:34
  • Gisteren, 14:34
  • 7
Sofyan Amrabat

Ajax troeft Europese topclub af in strijd om Sofyan Amrabat

  • za 29 augustus, 22:27
  • 29 aug. 22:27
  • 10
Sofyan Amrabat Ajax

'Ajax hengelt transfervrije Sofyan Amrabat binnen'

  • za 29 augustus, 20:16
  • 29 aug. 20:16
  • 7
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
3
1
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws