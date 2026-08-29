Ajax troeft Europese topclub af in strijd om Sofyan Amrabat

Ajax heeft in de strijd om afgerekend met stevige concurrentie uit Spanje. Atlético Madrid had de afgelopen dagen serieus contact over de komst van de dertigjarige middenvelder, maar de Amsterdammers schakelden vervolgens een versnelling hoger en bereikten een akkoord met de Marokkaans international.

Dat meldt transferjournalist Matteo Moretto zaterdagavond. Volgens de transfermarktexpert voerde Atlético de afgelopen dagen ‘belangrijk contact’ over Amrabat. De Madrilenen zagen dus eveneens mogelijkheden om de transfervrije controleur binnen te halen, maar Ajax wist de concurrentiestrijd uiteindelijk in zijn voordeel te beslissen.

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De Amsterdammers versnelden de onderhandelingen in de laatste uren en hebben de deal inmiddels rond. Amrabat wordt volgens Moretto zaterdagavond of zondag verwacht zijn contract bij Ajax te ondertekenen. Eerder op de avond werd al duidelijk dat hij voor twee jaar zal tekenen, tot medio 2028.

Cruijff krijgt gewenste nummer zes

Technisch directeur Jordi Cruijff had Amrabat al langere tijd hoog op zijn verlanglijst staan. Na het vertrek van Jordan Henderson zocht Ajax nadrukkelijk naar een ervaren controlerende middenvelder. Omdat Fenerbahçe zaterdag bekendmaakte dat het contract van Amrabat in onderling overleg was ontbonden, konden de Amsterdammers transfervrij toeslaan.

Amrabat keert daarmee terug naar de Eredivisie. De 78-voudig international speelde eerder voor FC Utrecht en Feyenoord en kwam daarna onder meer uit voor Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe en Real Betis.