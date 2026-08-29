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'Cody Gakpo hakt knoop door over vertrek bij Liverpool'

29 augustus 2026, 21:44   Bijgewerkt: 22:01
Cody Gakpo
Foto: © Imago
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Cody Gakpo wil Liverpool verruilen voor Manchester City, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde David Ornstein van The Athletic zaterdagavond. De 27-jarige Oranje-international werd ook begeerd door Tottenham Hotspur, maar kiest dus voor een overstap naar het Etihad Stadium.

Liverpool haalde Gakpo in de winterstop van het seizoen 2022/23 naar Engeland. De aanvaller kwam voor zo'n 42 miljoen euro over van PSV. Sindsdien kwam hij tot 182 officiële wedstrijden namens The Reds, waarin hij goed was voor 51 doelpunten en 24 assists. Met Liverpool won Gakpo in 2024 de EFL-Cup, een jaar later werd de landstitel in de wacht gesleept.

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De toekomst van Gakpo bij Liverpool was de afgelopen weken al onzeker, hoewel hij in de eerste twee speelronden van de Champions League 'gewoon' in de basis stond tegen Newcastle United en Nottingham Forest. Beide duels leverden een 2-2 gelijkspel op, Gakpo was tegen Newcastle eenmaal trefzeker en leverde tegen Forest de assist bij de 1-1 van Alexander Isak. Liverpool is echter druk doende om Bradley Barcola over te nemen van Paris Saint-Germain.

Tottenham Hotspur zat al langere tijd op het vinkentouw voor Gakpo, later werd duidelijk dat ook Manchester City de Nederlander in het vizier heeft. De keuze is dus op laatstgenoemde club gevallen, zo weet Ornstein. "Alle partijen zijn nu in gesprek om een akkoord te bereiken", aldus de journalist.

'Gakpo wordt duurste Nederlander aller tijden'

Fabrizio Romano meldt dat Manchester City een totaalbedrag van 85 miljoen pond, omgerekend 99 miljoen euro, voor Gakpo overheeft. Mocht de aanvaller inderdaad voor dat bedrag verkocht worden, dan is hij in één klap de duurste Nederlandse voetballer aller tijden. Het record is momenteel nog in handen van Frenkie de Jong, die in 2019 voor 86 miljoen euro van Ajax naar FC Barcelona ging.

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Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Liverpool
2
1
2025/2026
Liverpool
36
7
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
8
Ipswich
1
1
3
9
Leeds
1
1
3
10
Liverpool
2
0
2
11
Newcastle
1
0
1
12
Bournemouth
2
-1
1

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