Chris Woerts heeft donderdagavond in Vandaag Inside voor het eerst publiekelijk gereageerd op het debacle dat zich vorige week voltrok op KIJK.nl rondom het Conference League-duel van Ajax met FC Sion. De bekende sportmarketeer heeft vooral complimenten over voor Talpa.

Begin vorige week maakte Woerts met veel bombarie in Vandaag Inside bekend dat KIJK.nl de rechten had verworven om FC Sion - Ajax uit te zenden. Voetballiefhebbers konden zich voor 4,99 euro toegang verschaffen tot het video on-demand platform van Talpa, maar werden zwaar teleurgesteld. De stream functioneerde bij veel kijkers niet, waardoor de wedstrijd, die door Ajax overigens met 2-4 gewonnen werd, amper te volgen was.

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Talpa besloot de kijkers uiteindelijk te compenseren en hun geld terug te betalen. Woerts wordt donderdag ter verantwoording geroepen in Vandaag Inside, maar de sportmarketeer reageert opvallend koeltjes: “Kan gebeuren!”

Woerts steekt vervolgens de loftrompet over Talpa: “Ik moet wel zeggen dat Talpa zeer respectvol heeft gehandeld richting de mensen die het gekocht hadden. Voor het eerst in de historie is er terugbetaald, hè. Netflix heeft problemen gehad, ESPN heeft problemen gehad, Ziggo heeft problemen gehad in het verleden… Die hebben nooit terugbetaald. Wij hebben gewoon gezegd: jongens, het is onze fout, het ligt intern. De techniek heeft gefaald. Gewoon terugbetalen! Keurig netjes gedaan!”

“Als je een fout maakt, een blunder waarbij je echt voor lul staat en heel Nederland heeft het erover, dan is dat ook de enige mogelijkheid”, reageert Johan Derksen. Woerts vervolgt: “Ja, dat klopt. Dat hebben ze ook keurig gedaan. Het is een techniekfout. Dat kan gebeuren. Het was een drama vorige week donderdag.”

Woerts heeft naar eigen zeggen veel reacties ontvangen na het echec van vorige week. Eén e-mailbericht spande volgens Woerts de kroon: “Ik heb mails gekregen van andere aanbieders, van kabelbedrijven, die allemaal hard moesten lachen: schandalig! Ik zal z’n naam niet noemen.”

Na aandringen van Wilfred Genee geeft Woerts toe dat de desbetreffende e-mail afkomstig was van voormalig Ziggo-directeur Will Moerer. “Hij stuurde een mail: schande! Toen heb ik even gegoogeld: toen hij de Formule 1 rechten had, is het ook twee keer uitgevallen!”, sneert Woerts.