Ajax - FC Sion op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Ajax en FC Sion spelen donderdagavond de returnwedstrijd in de play-offs om een plek in de competitiefase van de Conference League. Het duel in de Johan Cruijff ArenA wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender? Je leest het hier.

Hoe laat begint Ajax - FC Sion?

De return tussen Ajax en FC Sion begint vanavond (donderdag 27 augustus) om 20.00 uur.

Wie fluit Ajax - FC Sion?

De UEFA heeft de Oostenrijker Julian Weinberger aangesteld om het duel tussen Ajax en FC Sion in goede banen te leiden. Het wordt voor de 41-jarige scheidsrechter de eerste keer dat hij een duel van een Nederlandse club mag fluiten.

Op welke zender is Ajax - FC Sion te zien?

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In tegenstelling tot de heenwedstrijd in Zwitserland, die Ajax met 2-4 won en die werd uitgezonden door KIJK.nl, heeft Ziggo Sport wél de rechten om de return vanavond live uit te zenden. Ajax - FC Sion is te zien op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing begint rond 19.25 uur, aansluitend op de loting voor de competitiefase van de Champions League.

Hoe kijk je Ajax - FC Sion zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de voorrondewedstrijd tussen Ajax en FC Sion gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.