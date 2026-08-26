Ajax heeft zijn oog laten vallen op . De 29-jarige middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur en staat volgens sportjournalist Lassana Camara op de radar van de Amsterdammers. Ajax is echter niet de enige club die belangstelling heeft voor de Malinees.

Bissouma zag deze zomer zijn contract bij Tottenham aflopen. De Engelse club maakte op 10 juni al bekend dat de samenwerking na vier jaar zou eindigen. De middenvelder kwam in 2022 over van Brighton & Hove Albion en speelde in totaal 111 officiële wedstrijden voor Spurs.

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Hoewel hij vanwege zijn transfervrije status niet gebonden is aan de transferdeadline, zou de toekomst can Bissouma weleens spoedig duidelijk kunnen worden. Volgens Camara heeft Ajax interesse getoond in Bissouma en zouden de Amsterdammers hem graag naar Nederland willen halen.

De tweet van Camara wordt op Instagram gedeeld door Michaël N'Cho, de zaakwaarnemer van Bissouma. Die lijkt daarmee te bevestigen dat het nieuws klopt.

Ajax krijgt concurrentie voor Yves Bissouma

Ajax zoekt al geruime tijd een controlerende middenvelder. Een eventuele komst naar de Johan Cruijff ArenA is echter allerminst een gelopen race. Ook İstanbul Başakşehir heeft Bissouma op het verlanglijstje staan. Daarnaast wordt zijn situatie vanuit Schotland nauwlettend gevolgd door Celtic.