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Ajax plots gelinkt aan Premier League-ster Yves Bissouma

26 augustus 2026, 17:51
Yves Bissouma
Foto: © Imago
7 reacties
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Ajax heeft zijn oog laten vallen op Yves Bissouma. De 29-jarige middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur en staat volgens sportjournalist Lassana Camara op de radar van de Amsterdammers. Ajax is echter niet de enige club die belangstelling heeft voor de Malinees.

Bissouma zag deze zomer zijn contract bij Tottenham aflopen. De Engelse club maakte op 10 juni al bekend dat de samenwerking na vier jaar zou eindigen. De middenvelder kwam in 2022 over van Brighton & Hove Albion en speelde in totaal 111 officiële wedstrijden voor Spurs.

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Hoewel hij vanwege zijn transfervrije status niet gebonden is aan de transferdeadline, zou de toekomst can Bissouma weleens spoedig duidelijk kunnen worden. Volgens Camara heeft Ajax interesse getoond in Bissouma en zouden de Amsterdammers hem graag naar Nederland willen halen.

De tweet van Camara wordt op Instagram gedeeld door Michaël N'Cho, de zaakwaarnemer van Bissouma. Die lijkt daarmee te bevestigen dat het nieuws klopt.

Ajax krijgt concurrentie voor Yves Bissouma

Ajax zoekt al geruime tijd een controlerende middenvelder. Een eventuele komst naar de Johan Cruijff ArenA is echter allerminst een gelopen race. Ook İstanbul Başakşehir heeft Bissouma op het verlanglijstje staan. Daarnaast wordt zijn situatie vanuit Schotland nauwlettend gevolgd door Celtic.

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CG
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Als er meerdere clubs die hem willen, dan weten we het wel. Dus heel erg weinig kans!!

Noxin
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Net als met Brandt.

toro28
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Haal nou gewoon die marrokaanse jongen daar ga je over 3jaar heeeeeel veel geld voor krijgen, mark my words

Gusa
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Ounahi? Die kan niet eens op 6 spelen.

Kramer
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Is geen 6 en is bijna 27, over 3 jaar ga je echt niet veel krijgen voor een 30 jarige die het buiten Girona nooit goed heeft gedaan.

Gusa
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Lijkt sterk op een zaakwaarnemer die zijn client aan het promoten is.

dilima1966
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dilima1966
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Daar gaan we weer grabbelton is weer open Ronaldo en messi ook maar aan de lijst toevoeging

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.838 Reacties
1.129 Dagen lid
14.284 Likes
CG
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Als er meerdere clubs die hem willen, dan weten we het wel. Dus heel erg weinig kans!!

Noxin
152 Reacties
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Noxin
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Net als met Brandt.

toro28
17 Reacties
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54 Likes
toro28
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Haal nou gewoon die marrokaanse jongen daar ga je over 3jaar heeeeeel veel geld voor krijgen, mark my words

Gusa
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1.312 Reacties
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6.848 Likes
Gusa
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Ounahi? Die kan niet eens op 6 spelen.

Kramer
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3.211 Reacties
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20.635 Likes
Kramer
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Is geen 6 en is bijna 27, over 3 jaar ga je echt niet veel krijgen voor een 30 jarige die het buiten Girona nooit goed heeft gedaan.

Gusa
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1.312 Reacties
1.430 Dagen lid
6.848 Likes
Gusa
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Lijkt sterk op een zaakwaarnemer die zijn client aan het promoten is.

dilima1966
4.050 Reacties
1.171 Dagen lid
18.982 Likes
dilima1966
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Daar gaan we weer grabbelton is weer open Ronaldo en messi ook maar aan de lijst toevoeging

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Yves Bissouma

Yves Bissouma
Leeftijd: 29 jaar (30 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
11
0
2024/2025
Spurs
28
2
2023/2024
Spurs
28
0
2022/2023
Spurs
23
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Feyenoord
3
4
7
5
Groningen
3
0
6
6
Ajax
2
2
4
7
Sparta
3
1
4
8
Fortuna
3
0
4

Complete Stand

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