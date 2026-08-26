Grote zorgen: voormalig Premier League-voetballer (42) vermist

Ákos Buzsáky wordt al meer dan een week vermist in Hongarije. Volgens berichten uit zijn geboorteland is de politie op zoek naar de 44-jarige oud-middenvelder, die onder meer uitkwam voor Queens Park Rangers, Plymouth Argyle en Portsmouth. Zijn voormalige clubs hebben inmiddels hun zorgen uitgesproken en hopen dat Buzsáky snel in goede gezondheid wordt gevonden.

Queens Park Rangers reageert woensdag op de verontrustende berichten rond de voormalig Hongaars international. Buzsáky speelde jarenlang op Loftus Road en kwam met QPR ook uit in de Premier League.

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"De club is bezorgd na het nieuws dat publiekslieveling Ákos Buzsáky als vermist is opgegeven. We bidden allemaal dat hij veilig en in goede gezondheid wordt gevonden", schrijft QPR op X.

Buzsáky kwam in totaal tot 125 wedstrijden voor de Londense club, waarin hij 24 keer scoorde. Hij speelde tussen 2007 en 2012 voor QPR, aanvankelijk op huurbasis en later als definitieve aanwinst.

Ook Plymouth Argyle maakt zich zorgen om Buzsáky

Ook Plymouth Argyle, waar Buzsáky vóór zijn periode bij QPR jarenlang onder contract stond, heeft publiekelijk gereageerd op zijn vermissing.

"We maken ons zorgen na het nieuws dat Ákos Buzsáky als vermist is opgegeven. Iedereen bij Plymouth Argyle hoopt dat Ákos snel veilig wordt gevonden", aldus de club.

De loopbaan van Buzsáky begon in Hongarije bij MTK Budapest. In 2002 maakte hij de overstap naar FC Porto, waar José Mourinho op dat moment trainer was. Hij kwam daar slechts mondjesmaat in actie en werd in het seizoen 2003/04 verhuurd aan Académica.

In 2005 begon het Engelse hoofdstuk van zijn carrière. Eerst werd Buzsáky door Porto verhuurd aan Plymouth Argyle, waarna de club hem definitief overnam. Via een huurperiode bij Queens Park Rangers belandde hij begin 2008 permanent op Loftus Road.

Daar groeide de middenvelder uit tot een vaste waarde. In het seizoen 2011/12 speelde hij met QPR in de Premier League. In januari 2012 maakte hij tegen Wigan Athletic zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau van Engeland.

Na zijn vertrek bij QPR speelde Buzsáky nog voor Portsmouth en op huurbasis voor Barnsley. In 2013 keerde hij terug naar Hongarije om voor Ferencváros uit te komen. Twee jaar later beëindigde hij vanwege blessureproblemen zijn professionele loopbaan.

Buzsáky sprak na carrière openlijk over verslaving

Ook voor de nationale ploeg van Hongarije kwam Buzsáky in actie. De middenvelder speelde twintig interlands en maakte daarin twee doelpunten. Zijn eerste treffer voor zijn land volgde in 2007 tegen toenmalig Europees kampioen Griekenland.

Na het beëindigen van zijn loopbaan sprak Buzsáky openlijk over een moeilijke periode in zijn leven. In een podcast vertelde de voormalig voetballer dat hij met een verslaving had geworsteld.

"Welke verslavingen zijn er? Gokken, alcohol en drugs. Ik ben in een van die dingen terechtgekomen en daar ben ik niet trots op. Het is een onderdeel van mijn leven. Als ik dat zou ontkennen of zou zeggen dat die periode nooit heeft bestaan, zou ik mezelf voor de gek houden", zei Buzsáky.

Volgens Hongaarse berichten ontbreekt inmiddels al meer dan een week ieder spoor van de voormalig middenvelder. De politie is naar hem op zoek, terwijl QPR en Plymouth Argyle publiekelijk de hoop hebben uitgesproken dat Buzsáky veilig wordt teruggevonden.