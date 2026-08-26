De dreigende breuk tussen UEFA en FIFA lijkt voorlopig te worden afgewend. De Europese voetbalbond staat op het punt zijn boycotdreiging tegen FIFA-toernooien in te trekken, nadat garanties zijn gegeven over een omstreden plan rond de verkoop van belangen in onder meer het WK. Toch is er ook slecht nieuws voor FIFA-president Gianni Infantino: ook de Italiaanse voetbalbond heeft zich van hem afgekeerd.

De kwestie draait om een voorstel van FIFA dat vorige maand tot grote weerstand leidde bij de 55 bij UEFA aangesloten bonden. Het plan voorzag in de verkoop van belangen in het WK en andere grote internationale competities. De Europese bonden besloten daarop dat een boycot van FIFA-toernooien tot de mogelijkheden behoorde.

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FIFA trok het voorstel in juli uiteindelijk terug, maar daarmee nam UEFA nog geen genoegen. De Europese voetbalbond verlangde niet alleen dat het concrete plan verdween, maar wilde ook garanties dat een vergelijkbare constructie in de toekomst niet opnieuw op tafel zou komen. Die toezeggingen lijken er inmiddels te zijn.

UEFA wil jonge internationals niet de dupe laten worden

Volgens bronnen zullen UEFA-functionarissen donderdag tijdens een bijeenkomst in Monaco aan het uitvoerend comité en de voorzitters van het merendeel van de aangesloten bonden melden dat aan de voorwaarden voor het opheffen van de boycot is voldaan.

De timing is belangrijk, omdat verschillende landen zich momenteel voorbereiden op het WK Onder 20 voor vrouwen in Polen. Dat toernooi begint op 5 september en een daadwerkelijke boycot zou daardoor direct gevolgen hebben gekregen voor jonge speelsters.

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Binnen UEFA wordt het terugtrekken van de dreiging nadrukkelijk niet gezien als capitulatie. Een bron die bekend is met de gesprekken legt tegenover Reuters uit waarom de bond voorlopig een andere koers kiest.

“Dit is geen nederlaag voor UEFA. Het gaat erom dat we voorkomen dat jonge spelers een kans die ze misschien maar één keer in hun leven krijgen, wordt afgenomen. We blijven druk uitoefenen en aandringen op verandering”, klinkt het.

Italië trekt steun aan Infantino in

Ondertussen heeft de Italiaanse voetbalbond FIGC zijn steun aan Infantino voor de FIFA-presidentsverkiezingen van maart volgend jaar officieel ingetrokken. Italië schaart zich daarmee achter de lijn van UEFA en voorzitter Aleksander Ceferin.

“Met dit besluit wil de FIGC duidelijk en transparant aangeven waar wij staan. Dat doen we volledig in lijn met UEFA en voorzitter Aleksander Ceferin, naar aanleiding van de recente initiatieven van de FIFA-president op het gebied van bestuur en de ontwikkeling van internationale competities”, aldus de bond.

De beslissing van Italië vergroot de druk op Infantino verder. Hij wordt inmiddels vanuit drie confederaties geconfronteerd met oproepen om op te stappen: UEFA, de AFC en CONCACAF.

Binnen die regionale voetbalorganisaties is bovendien gesproken over een mogelijke motie van wantrouwen tegen de FIFA-president. Infantino is van plan zich volgend jaar verkiesbaar te stellen voor een vierde termijn, maar kan daarbij op stevige tegenstand rekenen.

Tegelijkertijd kan hij nog altijd rekenen op steun vanuit de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse confederaties. Infantino probeert de macht van de confederaties te omzeilen door zich rechtstreeks tot individuele FIFA-leden te richten.