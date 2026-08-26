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Wouter Goes spreekt zich uit over transfer naar Ajax: 'Ik zeg...'

26 augustus 2026, 08:20
Wouter Goes
Foto: © Imago
2 reacties
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Wouter Goes was deze zomer van plan om een nieuwe stap te zetten in zijn voetbalcarrière. Tot een vertrek kwam het echter niet: de verdediger bleef bij AZ en verlengde zijn contract zelfs tot medio 2030. In gesprek met Voetbal International blikt hij terug op de voorbije transferperiode en spreekt hij zich uit over een mogelijke transfer naar de traditionele top drie.

Goes had voorafgaand aan de zomer de ambitie uitgesproken om AZ te verlaten. "Voor de zomervakantie had ik een gesprek met de technisch directeur en de trainer. Ze stelden een open vraag: wat ik in het nieuwe seizoen zou willen. Toen heb ik aangegeven dat ik graag een stap zou willen maken. Het antwoord was dat ze mijn ambitie begrepen, maar dat ze me nog een jaar bij AZ wilden houden. Ik kreeg niet de indruk dat ik ze op andere gedachten kon brengen", legt Goes uit.

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"Dat was ook helemaal niet erg", benadrukt de centrale verdediger. "Er was belangstelling van andere clubs, zonder echte aanbiedingen nog. Daar zaten clubs tussen waarmee ik anders wel in gesprek was gegaan. Maar het standpunt van AZ was duidelijk, ook voor die clubs met interesse. Toen heb ik besloten tot 2030 bij te tekenen. Ik ben opgegroeid bij AZ, ik wil hier uiteindelijk door de voordeur naar buiten. Met een mooie transfersom voor de club."

Stap naar de traditionele topdrie?

De 22-jarige verdediger, die in Nederland regelmatig onderwerp van discussie is vanwege zijn manier van verdedigen, krijgt vervolgens de vraag of hij zichzelf ooit voor een clubs als AJax, PSV of Feyenoord ziet spelen: "Ik zeg nooit nooit. Ook de traditionele top drie in Nederland bestaat uit mooie clubs. Maar het zal niet mijn eerste intentie zijn om daar te gaan spelen. Bovendien is bekend dat AZ liever geen spelers verkoopt aan die clubs. Maar zelf gooi ik geen enkele deur dicht. Mijn voorkeur is dat ik na AZ naar een buitenlandse club ga."

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EuropaMango
77 Reacties
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EuropaMango
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Wat hij zegt is niet specifiek over Ajax toch? Het gaat toch over de top 3?

Derk62
96 Reacties
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Derk62
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
77 Reacties
59 Dagen lid
174 Likes
EuropaMango
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  • 1
    + 1
avatar

Wat hij zegt is niet specifiek over Ajax toch? Het gaat toch over de top 3?

Derk62
96 Reacties
1.112 Dagen lid
158 Likes
Derk62
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  • 0
    + 1
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Nee, waar halen ze het vandaan

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Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
3
0
2025/2026
AZ
33
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
3
7
9
2
GAE
3
5
7
3
PSV
3
5
7
4
Feyenoord
3
4
7
5
Groningen
3
0
6

Complete Stand

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