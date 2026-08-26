Bizar speelschema: Bodø/Glimt speelt bekerduel 19 uur na uitschakelen NEC

Bodø/Glimt heeft dinsdagavond ten koste van N.E.C. de volgende ronde van de Champions League bereikt, maar de Noorse formatie krijgt nauwelijks tijd om stil te staan bij die overwinning. Voor het elftal van trainer Kjetil Knutsen wacht woensdag namelijk alweer de volgende opgave. In de eerste ronde van het Noorse bekertoernooi neemt de ploeg het op tegen vierdeklasser Fauske/Sprint.

Opvallend genoeg wordt het bekerduel gewoon afgewerkt in het eigen Aspmyra Stadion, de plek waar de Noren een dag eerder nog met 3-0 afrekenden met de Nijmegenaren. Tussen het laatste fluitsignaal tegen de Eredivisionist en de aftrap van de bekerwedstrijd, die gepland staat voor 18.00 uur, zit slechts 19 uur. Het duel stond oorspronkelijk eerder gepland, maar werd vanwege de Europese verplichtingen verplaatst naar woensdag. Omdat het eigen veld van Fauske/Sprint niet werd goedgekeurd door de Noorse voetbalbond, fungeert het stadion in Bodø nu als decor.

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De spelers van Bodø/Glimt worden daardoor bijzonder snel weer binnen de lijnen verwacht. Dat zorgt voor een opmerkelijke situatie binnen de selectie van Knutsen. De oefenmeester zal naar verwachting flink moeten rouleren om zijn selectie fit te houden. De ontmoeting met N.E.C. vroeg immers de nodige fysieke inspanningen, terwijl een nieuw optreden zo kort na de Europese avond opnieuw veel energie kost. De Noren moeten na de Europese inspanning niet alleen fysiek, maar ook mentaal direct de knop omzetten.

Met Fauske/Sprint treft de formatie uit Bodø een tegenstander uit een compleet andere voetbalwereld. De opponent komt uit in de 3. Divisjon, het vierde niveau van de Noorse voetbalpiramide. Voor Bodø/Glimt is het affiche op papier een stuk eenvoudiger dan het tweeluik met N.E.C., maar een bekerwedstrijd kan gevaarlijk worden wanneer de favoriet met een verzwakt elftal aantreedt en de underdog niets te verliezen heeft. De vierdeklasser zal woensdag dan ook vooral hopen op een enorme stunt.