Nigel de Jong steekt hand in eigen boezem na periode Koeman: ‘Had harder moeten zijn’

Nigel de Jong heeft tijdens de presentatie van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal ook kritisch naar zijn eigen rol gekeken. De technisch directeur van de KNVB erkent dat hij in het verleden nadrukkelijker had moeten zijn over de gewenste speelwijze van Oranje.

De Jong is ervan overtuigd dat Xavi goed aansluit bij de voetbalidentiteit die Nederland volgens hem moet uitstralen. De nieuwe bondscoach noemt zichzelf een zoon van het Nederlandse voetbal en omarmt volgens De Jong de voetbalcultuur van ons land. Maar wat houdt die Nederlandse voetbalcultuur volgens De Jong precies in? “Als ik kijk naar de identiteit die we met het Nederlands elftal willen uitstralen, dan gaat het om attractief en dominant voetbal. Dominant betekent niet dat je altijd maar aanvallend moet spelen. We willen eigenwijs zijn, initiatief nemen en wedstrijden uiteindelijk ook met zo min mogelijk tegengoals winnen”, aldus De Jong.

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Juist op dat vlak kijkt de voormalig international ook kritisch naar zijn eigen functioneren. “Ik had in het verleden harder en inhoudelijker mogen zijn over onze speelwijze. Dat is iets wat ik meeneem”, geeft De Jong toe. Volgens de technisch directeur sluiten de voetbalideeën van Xavi goed aan bij de principes die binnen de KNVB belangrijk worden gevonden. “Xavi werkt vanuit basisprincipes die heel dicht bij die van ons liggen. Daarom denk ik dat hij op dit moment de juiste match is voor het Nederlands elftal”, stelt hij.

Daarmee ziet hij in de komst van Xavi ook een kans om Oranje opnieuw een duidelijk herkenbare identiteit mee te geven. Na het afgelopen WK moet volgens De Jong niet alleen naar resultaten worden gekeken. “Je moet opnieuw goed kijken waar je als Nederlands elftal voor staat. We moeten duidelijke basisprincipes hebben, zowel aanvallend als verdedigend. Xavi staat voor attractief en dominant voetbal, hoge druk en zoveel mogelijk de bal hebben”, legt hij uit. De keuze voor Xavi is volgens de directeur dan ook meer dan alleen de aanstelling van een nieuwe trainer. De Spanjaard moet de voetbalvisie van Oranje opnieuw duidelijk op de kaart zetten.