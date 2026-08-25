Lasse Schöne veroordeelt gedrag van Kjetil Knutsen tegen NEC: ‘Niet chic!’

Een opmerkelijk moment dinsdagavond tijdens het duel tussen Bodø/Glimt en NEC (3-0) in de derde voorronde van de Champions League. Hoofdtrainer Kjetil Knutsen van de Noren stond in de slotfase plots tussen de supporters op de tribunes van het Aspmyra Stadion.

Bodø/Glimt wist zich dinsdag ten koste van NEC te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De Noren wonnen vorige week in de heenwedstrijd al met 1-3 van de Nijmegenaren en klaarden de klus in eigen huis met een 3-0 overwinning.

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Het tweeluik was eigenlijk al na drie minuten voetballen gespeeld, doordat NEC met tien man kwam te staan. Doelman Gonzalo Crettaz beroerde de bal buiten het strafschopgebied met de hand en werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd. Bodø/Glimt liep vervolgens met een man meer uit naar een ruime zege, dankzij treffers van Fredrik Bjørkan en Sondre Auklend en een eigen doelpunt van Deveron Fonville.

Vervolgens gebeurde er iets opmerkelijk in de 88ste minuut: terwijl de wedstrijd nog bezig was, klom Knutsen de tribunes op. De oefenmeester van Knutsen omhelsde vervolgens enkele bekenden.

Het moment wordt in de nabeschouwing getoond bij Ziggo Sport. “Ik vind dit niet chic”, zegt oud-voetballer en analist Lasse Schöne. Hij voegt daaraan toe: “Wacht even drie minuten en ga dan naar je ouders. Uiteindelijk maakt het niet heel veel uit, maar het is niet heel chic.”