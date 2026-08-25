Champions League-droom NEC spat uiteen na vroege rode kaart bij Bodø/Glimt

N.E.C. is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de league phase van de Champions League. De Nijmegenaren moesten dinsdagavond een 1-3 achterstand uit de heenwedstrijd wegpoetsen, maar zagen hun kansen al na drie minuten drastisch slinken. Doelman Gonzalo Crettaz kreeg rood na een handsbal buiten zijn strafschopgebied, waarna Bodø/Glimt uiteindelijk met 3-0 won. NEC gaat daardoor verder in de league phase van de Europa League.

Dick Schreuder had vooraf nog duidelijk gemaakt dat NEC zo snel mogelijk een doelpunt wilde maken om de wedstrijd open te breken. De trainer zag zijn plannen echter vrijwel direct in duigen vallen. Crettaz kwam na drie minuten buiten zijn zestien in actie en maakte daarbij hands. Scheidsrechter Michael Oliver trok zonder veel aarzelen de rode kaart, waardoor de Nijmegenaren vrijwel de volledige wedstrijd met tien man moesten spelen.Schreuder moest direct ingrijpen en haalde Kaj Sierhuis naar de kant. Reservedoelman Polster kwam binnen de lijnen om het doel over te nemen. NEC kwam daarmee voor een loodzware opdracht te staan: niet alleen moest de achterstand uit Nijmegen worden weggewerkt, de ploeg moest dat ook met een man minder proberen te doen.

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Bodø/Glimt rook zijn kans en zette NEC meteen onder druk. Patrick Berg kreeg na zes minuten de mogelijkheid om de vrije trap na de rode kaart rechtstreeks binnen te schieten, maar zijn poging vloog over het doel. De thuisploeg bleef vervolgens aanvallen en kreeg kans na kans. Polster groeide daarbij al snel uit tot de belangrijkste speler aan Nijmeegse zijde. De doelman moest eerst een inzet keren en zag de bal vervolgens ongelukkig in de voeten van een tegenstander belanden. Ook de tweede poging wist hij echter te stoppen. Even later was Polster opnieuw alert bij een schot van Berg van afstand.

Ook Andreas Helmersen kwam dicht bij de openingstreffer. De spits kreeg bij de tweede paal de bal en kopte richting de korte hoek, maar Polster reageerde uitstekend en tikte de inzet met één hand naast het doel. NEC kwam nauwelijks onder de druk vandaan, maar kreeg halverwege de eerste helft toch een moment om zelf gevaarlijk te worden. Deveron Fonville zorgde daarvoor met een indrukwekkende solo. De verdediger veroverde de bal in zijn eigen zestien en dribbelde vervolgens helemaal door tot diep op de helft van Bodø/Glimt. Hij probeerde de bal bij de tweede paal neer te leggen, maar doelman Haikin wist de poging uit de lucht te plukken.

Polster hield de bezoekers vervolgens nog een keer op de been, maar in de extra tijd ging het alsnog mis. Bodø/Glimt vond eindelijk een gaatje in de Nijmeegse defensie. Auklend werd diep gestuurd en legde de bal breed op Bjørkan, die eenvoudig kon binnentikken. Nog voor het rustsignaal werd de situatie voor NEC nog uitzichtlozer. Hauge kreeg een lange bal in de zestien, hield de bal knap vast en wachtte het juiste moment af om Auklend te bedienen. De middenvelder bleef rustig en schoof de 2-0 binnen.

Schreuder probeerde na rust nog iets te veranderen. Chery en Nejasmic bleven in de kleedkamer achter, terwijl Almugera Kabar en Bram Nuytinck binnen de lijnen kwamen. Tobias Storm schoof door naar het middenveld. NEC probeerde na rust nog wel iets terug te doen. Fonville liet opnieuw zijn klasse zien met een fraaie dribbel waarbij hij vier tegenstanders passeerde en uiteindelijk Dušan Tadić wist te bereiken. De Serviër kreeg de bal echter niet goed onder controle.

Aan de andere kant bleef Polster belangrijk. Berg probeerde het opnieuw van afstand, terwijl Blomberg vanaf de rechterkant van het strafschopgebied de verre hoek zocht. Beide keren stond de NEC-doelman goed opgesteld. De Nijmegenaren kwamen zelf nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Pereira wist langs zijn tegenstander te komen en legde de bal klaar voor Bryan Linssen, maar diens schot miste kracht. Even later kreeg Linssen opnieuw een mogelijkheid na een pass van Lebreton, maar ook die poging werd slechts een rollertje dat Haikin eenvoudig kon oprapen.

Bodø/Glimt hoefde daardoor niet meer voluit te gaan. De Noren wisten dat NEC met tien man nauwelijks nog voor een ommekeer kon zorgen. Helmersen kopte nog over en Bjørtuft zag een corner naast het doel verdwijnen, terwijl de thuisploeg langzaam richting het laatste fluitsignaal voetbalde.Toch kwam er nog een derde treffer. In de 73ste minuut gaf Hauge vanaf de zijkant een harde, lage voorzet. De verdween via de knie van Fonville in de goal.

Daarmee was het duel definitief beslist. De thuisploeg voerde vervolgens nog een aantal wissels door, terwijl de meegereisde NEC-supporters hun ploeg ondanks de uitzichtloze situatie bleven steunen. Vanuit het uitvak klonk zelfs de ludieke oproep: ‘Wij willen alcohol!’ Bier wordt in het stadion namelijk niet geschonken. Bodø/Glimt kreeg in de slotfase nog een enorme mogelijkheid op de 4-0. Kitolano legde de bal terug op Auklend, die Polster omspeelde, maar de middenvelder schoot uiteindelijk in het zijnet.

Michael Oliver liet vervolgens geen extra tijd spelen en maakte na exact negentig minuten een einde aan de Europese droom van NEC in de Champions League. De Nijmegenaren verliezen met 3-0 in Noorwegen en worden daarmee uitgeschakeld in de kwalificatie. Toch blijft er Europees voetbal over voor de ploeg van Schreuder. NEC stroomt door naar de league phase van de Europa League en kan zich daar opnieuw meten met Europese tegenstanders. De Champions League bleek na de vroege rode kaart van Crettaz echter een brug te ver.