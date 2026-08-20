Dick Schreuder is geïrriteerd over de manier waarop NEC de tegendoelpunten heeft weggegeven tegen Bodø/Glimt. Dat liet de trainer na afloop van de wedstrijd (1-3 verlies) weten in een interview met Ziggo. Vooral één speler moet het ontgelden.

NEC verloor woensdagavond verdiend in de eigen Goffert van de Noorse topclub. Al vroeg in de tweede helft kwam Bodø/Glimt op een 0-3 voorsprong in Nijmegen, maar in de slotfase deed NEC nog iets terug: 1-3. Toch was de teleurstelling groot in Nijmegen. Ook bij trainer Dick Schreuder, die baalt hoe zijn ploeg in defensief opzicht voor de dag is gekomen.

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“Of ik echt boos was na de eerste tegengoal? Jazeker. We hebben het daarover gehad. En bij de 0-2, de penalty, staan we allemaal achter de bal en dekken we niet kort genoeg”, zegt Schreuder, die zich vervolgens richt op Tobias Storm. De Deense verdediger veroorzaakte de strafschop door onhandig te verdedigen in het strafschopgebied.

“Ik denk dat als je een spits die ruimte geeft, geef je hem ook het gevoel dat hij kan draaien. Dan stap je vooruit, kom je te laat en maak je de overtreding”, is Schreuder kritisch op Storm. “Wij willen dat je anders verdedigt, dat je bij de loopactie al veel korter zit en dat je dus de tegenstander niet het gevoel geeft dat hij zo kan wegdraaien. Dan geef je geen penalty weg en kan je misschien dubbelen. Het is niet oké, want je verliest. Tobias moet anders verdedigen en natuurlijk houd je rekening met waar hij vandaan komt, maar het gaat gewoon om winnen.”

Het is overigens niet het enige tegendoelpunt waarbij NEC slecht heeft verdedigd, stelt Schreuder. “Ik vind dat we alle drie de goals te makkelijk hebben weggegeven. Bij de 0-3: het is al slecht hoe we de corner weggeven. Het duurt daarna veel te lang met de achterste drie en uiteindelijk schiet Gonzalo Crettaz de bal niet goed naar voren.”

Toch wil Schreuder niet alleen maar negatief zijn na de nederlaag. “Maar ik wil ook niet te negatief zijn. Het is alleen jammer dat we niet een klein beetje geluk hebben dat we een tweede goal maken. Want dan heb je maar één goal verschil en ga je daar wat beter naar toe. Maar ik heb altijd hoop en altijd het gevoel dat we een wedstrijd kunnen winnen”, besluit Schreuder.