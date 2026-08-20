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Dick Schreuder is pissig en spaart één NEC'er niet

20 augustus 2026, 08:20
Dick Schreuder
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Dick Schreuder is geïrriteerd over de manier waarop NEC de tegendoelpunten heeft weggegeven tegen Bodø/Glimt. Dat liet de trainer na afloop van de wedstrijd (1-3 verlies) weten in een interview met Ziggo. Vooral één speler moet het ontgelden.

NEC verloor woensdagavond verdiend in de eigen Goffert van de Noorse topclub. Al vroeg in de tweede helft kwam Bodø/Glimt op een 0-3 voorsprong in Nijmegen, maar in de slotfase deed NEC nog iets terug: 1-3. Toch was de teleurstelling groot in Nijmegen. Ook bij trainer Dick Schreuder, die baalt hoe zijn ploeg in defensief opzicht voor de dag is gekomen.

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“Of ik echt boos was na de eerste tegengoal? Jazeker. We hebben het daarover gehad. En bij de 0-2, de penalty, staan we allemaal achter de bal en dekken we niet kort genoeg”, zegt Schreuder, die zich vervolgens richt op Tobias Storm. De Deense verdediger veroorzaakte de strafschop door onhandig te verdedigen in het strafschopgebied.

“Ik denk dat als je een spits die ruimte geeft, geef je hem ook het gevoel dat hij kan draaien. Dan stap je vooruit, kom je te laat en maak je de overtreding”, is Schreuder kritisch op Storm. “Wij willen dat je anders verdedigt, dat je bij de loopactie al veel korter zit en dat je dus de tegenstander niet het gevoel geeft dat hij zo kan wegdraaien. Dan geef je geen penalty weg en kan je misschien dubbelen. Het is niet oké, want je verliest. Tobias moet anders verdedigen en natuurlijk houd je rekening met waar hij vandaan komt, maar het gaat gewoon om winnen.”

Het is overigens niet het enige tegendoelpunt waarbij NEC slecht heeft verdedigd, stelt Schreuder. “Ik vind dat we alle drie de goals te makkelijk hebben weggegeven. Bij de 0-3: het is al slecht hoe we de corner weggeven. Het duurt daarna veel te lang met de achterste drie en uiteindelijk schiet Gonzalo Crettaz de bal niet goed naar voren.”

Toch wil Schreuder niet alleen maar negatief zijn na de nederlaag. “Maar ik wil ook niet te negatief zijn. Het is alleen jammer dat we niet een klein beetje geluk hebben dat we een tweede goal maken. Want dan heb je maar één goal verschil en ga je daar wat beter naar toe. Maar ik heb altijd hoop en altijd het gevoel dat we een wedstrijd kunnen winnen”, besluit Schreuder.

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jwnb
37 Reacties
1.290 Dagen lid
138 Likes
jwnb
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Het is ook vervelend voor die Storm. Die komt net binnen bij NEC en moet zich ook nog verder ontwikkelen. En dit hoort er ook bij, je hebt nu eenmaal niet de beste verdedigers van de wereld. Maar die jongen af branden zegt ook wel wat.

Kicker
740 Reacties
767 Dagen lid
1.747 Likes
Kicker
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Je hebt Europees gezien maar een matige ploeg, Schreuder. Je hoeft je spelers niet af te branden, ze kunnen gewoon niet beter. Als je pas achteraf ziet dat je spelers het niet goed doen, heb je je werk vooraf ook niet goed gedaan.

0laf
1.376 Reacties
1.423 Dagen lid
5.969 Likes
0laf
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Gewoon maatje te klein. En wat pech dat hun keeper een paar schoten goed redde. Niks mis met een beetje zelfkennis.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jwnb
37 Reacties
1.290 Dagen lid
138 Likes
jwnb
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is ook vervelend voor die Storm. Die komt net binnen bij NEC en moet zich ook nog verder ontwikkelen. En dit hoort er ook bij, je hebt nu eenmaal niet de beste verdedigers van de wereld. Maar die jongen af branden zegt ook wel wat.

Kicker
740 Reacties
767 Dagen lid
1.747 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Je hebt Europees gezien maar een matige ploeg, Schreuder. Je hoeft je spelers niet af te branden, ze kunnen gewoon niet beter. Als je pas achteraf ziet dat je spelers het niet goed doen, heb je je werk vooraf ook niet goed gedaan.

0laf
1.376 Reacties
1.423 Dagen lid
5.969 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gewoon maatje te klein. En wat pech dat hun keeper een paar schoten goed redde. Niks mis met een beetje zelfkennis.

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NEC - Bodø/Glimt

N.E.C.
1 - 3
FK Bodø/Glimt
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 aug. 1971)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
2
1
4
9
Excelsior
2
3
3
10
NEC
2
2
3
11
Twente
2
1
3
12
Sparta
2
1
3

Complete Stand

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