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Feyenoord geeft zege op Go Ahead uit handen en lijdt eerste puntverlies

16 augustus 2026, 16:24
Feyenoord
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Feyenoord is in de tweede speelronde van de Eredivisie aangelopen tegen het eerste puntverlies van het nieuwe seizoen. In de eigen Kuip stonden de Rotterdammers na een prima eerste helft met 2-0 voor tegen Go Ahead Eagles. Na rust kwamen de bezoekers echter sterk terug, om uiteindelijk een punt mee te nemen naar Deventer: 2-2.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst voerde in zijn basisopstelling één wijziging door ten opzichte van de uitoverwinning op Sparta Rotterdam van vorige week (0-1). Tsuyoshi Watanabe keerde terug in het centrum van de defensie, waardoor Thijs Kraaijeveld zijn basisplaats verloor. Aan Deventer zijde ontbrak Melle Meulensteen op het middenveld, volgens de officiële lezing wegens een lichte blessure maar er gaan tegelijkertijd geruchten over interesse van Cardiff City. Yassir Salah Rahmouni was zijn vervanger in De Kuip. Joseph Oosting kon ook niet beschikken over Julius Dirksen, waardoor Giovanni van Zwam in het hart van de verdediging startte naast Joris Kramer. In de spits kreeg Erik Flataker de voorkeur boven Stefán Sigurdarsson.

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Onder aanvoering van een uitstekend spelende Gjivai Zechiël trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd al snel naar zich toe. De middenvelder bood Ayase Ueda na een dik kwartier een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen, maar de Japanner had het vizier nog niet op scherp en mikte de bal naast het door Kjetil Haug verdedigde doel van de Eagles. De bezoekers konden aanvallend nauwelijks een vuist maken, maar roken na een halfuur vervolgens uit het niets aan een voorsprong, toen Rahmouni van afstand schoot en de bal buiten bereik van Feyenoord-doelman Tjark Ernst uiteenspatte op de bovenkant van de lat.

Kort daarna was het alsnog raak voor Feyenoord, en het was Zechiël die het deed. De middenvelder schoot eerst op aangeven van Mika Mármol, die bij absentie van Jordan Bos en Gijs Smal opnieuw als linksback mocht starten, met rechts tegen Ueda op. Uit de rebound prikte Zechiël vervolgens met zijn linker alsnog raak: 1-0. Vlak daarna lag ook de tweede treffer in het net. Anis Hadj Moussa zette voor en Ueda toonde zich nu wél slagvaardig en kopte raak: 2-0. Daarmee was de ruststand direct bereikt.

In de tweede helft miste Ueda een grote kans om zijn doelpuntenaantal te verdubbelen. Na een prima pass van Luciano Valente schoot de Japanner in het zijnet. Daarna richtten de bezoekers zich plotseling op. Evert Linthorst miste na een uur spelen een prima mogelijkheid om wat terug te doen - hij maaide bij de tweede paal over de bal heen - maar een paar minuten later was de aansluitingstreffer alsnog een feit. Die kwam op naam van Søren Tengstedt, het neefje van Casper Tengstedt - die bij Feyenoord niet bij de wedstrijdselectie zat. De Deen dook ineens op voor Ernst en rondde bekwaam af: 2-1.

Van Bronckhorst greep in en haalde de opnieuw niet overtuigende Gaoussou Diarra en Watanabe naar de kant, Gonçalo Borges en Kraaijeveld waren hun vervangers. Even later incasseerde Feyenoord een nieuwe domper, toen rechtsback Givairo Read erbij ging zitten en aangaf niet verder te kunnen. Jordan Lotomba verving hem. Even later mocht ook Sem Steijn zijn opwachting maken, als vervanger van Charles Vanhoutte. De Rotterdammers ontsnapten daarna aan de gelijkmaker, toen Van Zwam uit een corner tegendraads inkopte, maar zijn inzet via de binnenkant van de paal terug het veld in zag stuiteren.

Tien minuten voor tijd had Go Ahead alsnog de gelijkmaker te pakken. De net ingevallen Siguardarson kopte na een slim genomen vrije trap op aangeven van mede-invaller Oskar Sivertsen op doel. Ernst zat er nog wel aan, maar kon niet voorkomen dat de bal over de doellijn ging en dus was de stand bij het ingaan van de slotfase weer in evenwicht.

Feyenoord ging daarna op zoek naar een nieuwe voorsprong en kreeg daar via Steijn ook een eerste kans op. Na een klutssituatie leverde de invaller een hard, hoog schot af, maar Haug tikte de inzet met een katachtige reactie over de lat. Van Bronckhorst bracht daarop met Shaqueel van Persie als vervanger van aanvoerder Valente een extra aanvaller binnen de lijnen. De 2-3 hing echter eerder in de lucht dan de 3-2. Ernst moest onder meer ingrijpen op een gevaarlijk schot van Eagles-invaller Ritchonell Margaret.

Daarna kregen beide ploegen in de blessuretijd beiden nog een enorme mogelijkheid om de zege alsnog te pakken. Eerst was het Mathis Suray die van afstand snoeihard de onderkant van de lat raakte namens Go Ahead, even later was een volley van Mármol aan de overkant hetzelfde lot beschoren.

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Quarlon
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Quarlon
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Ongelofelijk, en vooral onnodig, dat Go Ahead zo terug kan komen. Met figuren als Borges in je team val je natuurlijk ook wel ver terug. Ze mogen zelfs van geluk spreken dat ze een punt hebben

Kramer
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Na de eerste helft had ik hem uitgezet, geloofde er wel in. Zie ik nu net pas dat het nog 2-2 is geworden😅. Toch wel lekker! Maar onnodig, na de eerste helft had het niet fout moeten kunnen gaan zou je denken.

Dave80
96 Reacties
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622 Likes
Dave80
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zijn ze zelf schuld geweest, hadden nog kunnen verliezen ook, want GA kreeg nog een paar dikke kansen. Als je een wedstrijd zo goed als helemaal controleert en het niet afmaakt nadat je met 2-0 voorstaat, dan krijg je dit he

Sjaak Drijver
19 Reacties
403 Dagen lid
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Sjaak Drijver
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Hoog tijd voor versterkingen, dit wordt anders een rampseizoen, wat een afgang na een goede eerste helft. Ueda snel verkopen, mist veel teveel, linksbuiten is te slecht voor Feyenoord. Read weer zwaar geblesseerd? Zucht…..

Pascal jansen
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1.237 Dagen lid
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Pascal jansen
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Ik zie hetzelfde voetbal als jaren terug onder deze trainer weliswaar toen kampioen zie ik nu niet gebeuren toen en ook nu was eerste uur goed veel doel schoten weinig afmakers nu exact hetzelfde

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.219 Reacties
1.419 Dagen lid
4.433 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ongelofelijk, en vooral onnodig, dat Go Ahead zo terug kan komen. Met figuren als Borges in je team val je natuurlijk ook wel ver terug. Ze mogen zelfs van geluk spreken dat ze een punt hebben

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.168 Reacties
1.420 Dagen lid
20.541 Likes
Kramer
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  • 1
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Na de eerste helft had ik hem uitgezet, geloofde er wel in. Zie ik nu net pas dat het nog 2-2 is geworden😅. Toch wel lekker! Maar onnodig, na de eerste helft had het niet fout moeten kunnen gaan zou je denken.

Dave80
96 Reacties
768 Dagen lid
622 Likes
Dave80
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  • 0
    + 1
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zijn ze zelf schuld geweest, hadden nog kunnen verliezen ook, want GA kreeg nog een paar dikke kansen. Als je een wedstrijd zo goed als helemaal controleert en het niet afmaakt nadat je met 2-0 voorstaat, dan krijg je dit he

Sjaak Drijver
19 Reacties
403 Dagen lid
21 Likes
Sjaak Drijver
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Hoog tijd voor versterkingen, dit wordt anders een rampseizoen, wat een afgang na een goede eerste helft. Ueda snel verkopen, mist veel teveel, linksbuiten is te slecht voor Feyenoord. Read weer zwaar geblesseerd? Zucht…..

Pascal jansen
1 Reactie
1.237 Dagen lid
0 Likes
Pascal jansen
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Ik zie hetzelfde voetbal als jaren terug onder deze trainer weliswaar toen kampioen zie ik nu niet gebeuren toen en ook nu was eerste uur goed veel doel schoten weinig afmakers nu exact hetzelfde

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Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
2 - 2
Go Ahead Eagles
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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3
3
6
Ajax
1
2
3
7
Feyenoord
1
1
3
8
Heerenveen
1
1
3
9
Excelsior
2
3
3

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