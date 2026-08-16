Opvallend moment bij Feyenoord zorgt voor discussie: Joey Kooij houdt hoofd koel

Feyenoord kreeg zondagmiddag in De Kuip tegen Go Ahead Eagles te maken met een opvallend moment rondom een nieuwe regel bij hoofdblessures. Scheidsrechter Joey Kooij stuurde verdediger naar de kant nadat de Japanner een tik tegen het hoofd had gekregen. De beslissing zorgde op sociale media direct voor de nodige discussie, vooral omdat de Rotterdamse ploeg daardoor tijdelijk met tien man verder moest.

De situatie ontstond vlak voor rust toen Watanabe naar de grond ging na contact met de arm van tegenstander Victor Edvardsen. Kooij besloot het spel stil te leggen, waarna de verdediger het veld moest verlaten. Volgens de nieuwe voorschriften moet een speler na een beoordeling op het veld vanwege een mogelijke hoofdblessure namelijk enige tijd buiten de lijnen blijven wachten voordat hij mag terugkeren. De leidsman hield zich daarmee aan de regels en stuurde de speler naar de zijlijn, wat leidde tot een striemend fluitconcert vanaf de tribunes.

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Op X lieten veel supporters hun onvrede blijken over de verplichte wachttijd. Een fan vroeg zich hardop af hoe het mogelijk is dat een slachtoffer van een overtreding het veld af moet. "Dus je wordt neergeklapt met een arm in je gezicht en dan mag je één minuut buiten de lijnen staan", klinkt het kritisch op het platform. Een andere kijker noemde het een achterlijke regel en wees op het nadeel voor de eigen ploeg. "Scheids fluit ongevraagd, en wij zijn een minuut met een man minder. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?", luidde een reactie. Een enkeling reageerde juist cynisch en zag een voordeel in de strijd tegen voetballers die tijdrekken door naar het hoofd te grijpen.

Ook Karim El Ahmadi is kritisch op de regel, zo blijkt tijdens de rustanalyse bij ESPN. "Ik was vorige week ook bij NEC, waar Gerald Alders een tik kreeg", zegt de oud-middenvelder van onder meer Feyenoord. "Stel je voor, dat dit goals gaat opleveren voor tegenstanders, dan heb je helemaal een probleem. Ik vind gewoon dat deze regel de prullenbak in kan. De scheidsrechter kan hier ook niets aan doen, hij kan ook niet inschatten hoe erg de speler eraan toe is. Dus die houden zich ook aan de regels, maar ik vind dat de UEFA erin mee moet en dat dit afgeschaft moet worden", aldus El Ahmadi.

De kritiek richt zich dan ook niet zozeer op Kooij zelf, die rustig bleef en simpelweg de voorgeschreven procedure volgde. Juist de regel zelf vormt de kern van het debat."Dus de scheids legt zelf het spel stil, speler wil geen verzorging maar moet vervolgens wel een minuut naar de kant. Wat een onzinregel", vatte een supporter de algehele frustratie samen.

Dus de Scheids legt zelf het spel stil, speler wil geen verzorging maar moet vervolgens wel een minuut naar de kant. Wat een onzin regel. #FeyGAE — Mention Account (@mention_account) August 16, 2026

Waarom is er ineens weer een nieuwe variatie op een regel die werkt? Scheids fluit ongevraagd, en wij zijn een minuut met een man minder. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? #feygae — Menno Hagendoorn (@MENNHAGE) August 16, 2026

Uitstekende regel die minuut buiten de lijnen na een (vermeende) hoofdblessure. Vorig seizoen grepen ze al naar hun hoofd bij een verkeerde beweging van de teennagel. #feygae — Ton Bennink (@TonBennink) August 16, 2026