Sterspeler van Feyenoord trekt zélf stekker uit miljoenentransfer

heeft eerder deze zomer de kans laten liggen om Feyenoord te verlaten, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De sterspeler van de Rotterdammers stond in de concrete belangstelling van Al-Ahli, maar wees een miljoenenaanbod uit Saudi-Arabië zelf af. De Algerijn heeft namelijk één grote wens.

Hadj Moussa was afgelopen seizoen een van de sterkhouders van Feyenoord en droeg regelmatig de aanvoerdersband. Dat de aanvaller nu nog in Rotterdam speelt, is enigszins verrassend. Al langere tijd staat hij in de belangstelling van verschillende clubs. Zo werd hij afgelopen winter nog begeerd door onder meer Olympique Marseille.

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Niet verrassend staat Hadj Moussa er ook deze zomer goed op, al blijft een transfer vooralsnog uit. Die transfer had er overigens wel al kunnen komen. “Anis Hadj Moussa wees deze zomer miljoenen uit Saudi-Arabië af om bij Feyenoord te blijven”, schrijft het AD. Het zou gaan om Al-Ahli.

De kans dat Hadj Moussa ‘gewoon’ bij Feyenoord blijft, lijkt daardoor te zijn toegenomen. Het Algemeen Dagblad schetst namelijk dat de rechtsbuiten de Rotterdammers maar voor één competitie wil verlaten: de Premier League. “Maar als dat niet zo is, dan voetbalt hij lekker in de Kuip. En dus ook in de Champions League.”