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Sterspeler van Feyenoord trekt zélf stekker uit miljoenentransfer

15 augustus 2026, 09:16
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Anis Hadj Moussa heeft eerder deze zomer de kans laten liggen om Feyenoord te verlaten, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De sterspeler van de Rotterdammers stond in de concrete belangstelling van Al-Ahli, maar wees een miljoenenaanbod uit Saudi-Arabië zelf af. De Algerijn heeft namelijk één grote wens.

Hadj Moussa was afgelopen seizoen een van de sterkhouders van Feyenoord en droeg regelmatig de aanvoerdersband. Dat de aanvaller nu nog in Rotterdam speelt, is enigszins verrassend. Al langere tijd staat hij in de belangstelling van verschillende clubs. Zo werd hij afgelopen winter nog begeerd door onder meer Olympique Marseille.

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Niet verrassend staat Hadj Moussa er ook deze zomer goed op, al blijft een transfer vooralsnog uit. Die transfer had er overigens wel al kunnen komen. “Anis Hadj Moussa wees deze zomer miljoenen uit Saudi-Arabië af om bij Feyenoord te blijven”, schrijft het AD. Het zou gaan om Al-Ahli.

De kans dat Hadj Moussa ‘gewoon’ bij Feyenoord blijft, lijkt daardoor te zijn toegenomen. Het Algemeen Dagblad schetst namelijk dat de rechtsbuiten de Rotterdammers maar voor één competitie wil verlaten: de Premier League. “Maar als dat niet zo is, dan voetbalt hij lekker in de Kuip. En dus ook in de Champions League.”

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Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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Hoe je het ook draait of keert maar als je op deze respectievelijke jonge leeftijd al naar de zandbak zal verhuizen dan raak je toch enigszins uit beeld wat betreft de topcompetities. Mooi dat Anis Hadj Moussa zijn verstand gebruikt en niet voor het grote geld kiest, dat kan eventueel nog als hij in de nadagen van zijn carrière zit.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
726 Reacties
1.358 Dagen lid
3.297 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hoe je het ook draait of keert maar als je op deze respectievelijke jonge leeftijd al naar de zandbak zal verhuizen dan raak je toch enigszins uit beeld wat betreft de topcompetities. Mooi dat Anis Hadj Moussa zijn verstand gebruikt en niet voor het grote geld kiest, dat kan eventueel nog als hij in de nadagen van zijn carrière zit.

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
1
0
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Feyenoord
1
1
3
7
Heerenveen
1
1
3
8
Sparta
2
1
3

Complete Stand

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