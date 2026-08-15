Sterspeler van Feyenoord trekt zélf stekker uit miljoenentransfer

Anis Hadj Moussa heeft eerder deze zomer de kans laten liggen om Feyenoord te verlaten, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De sterspeler van de Rotterdammers stond in de concrete belangstelling van Al-Ahli, maar wees een miljoenenaanbod uit Saudi-Arabië zelf af. De Algerijn heeft namelijk één grote wens.
Hadj Moussa was afgelopen seizoen een van de sterkhouders van Feyenoord en droeg regelmatig de aanvoerdersband. Dat de aanvaller nu nog in Rotterdam speelt, is enigszins verrassend. Al langere tijd staat hij in de belangstelling van verschillende clubs. Zo werd hij afgelopen winter nog begeerd door onder meer Olympique Marseille.
Niet verrassend staat Hadj Moussa er ook deze zomer goed op, al blijft een transfer vooralsnog uit. Die transfer had er overigens wel al kunnen komen. “Anis Hadj Moussa wees deze zomer miljoenen uit Saudi-Arabië af om bij Feyenoord te blijven”, schrijft het AD. Het zou gaan om Al-Ahli.
De kans dat Hadj Moussa ‘gewoon’ bij Feyenoord blijft, lijkt daardoor te zijn toegenomen. Het Algemeen Dagblad schetst namelijk dat de rechtsbuiten de Rotterdammers maar voor één competitie wil verlaten: de Premier League. “Maar als dat niet zo is, dan voetbalt hij lekker in de Kuip. En dus ook in de Champions League.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hoe je het ook draait of keert maar als je op deze respectievelijke jonge leeftijd al naar de zandbak zal verhuizen dan raak je toch enigszins uit beeld wat betreft de topcompetities. Mooi dat Anis Hadj Moussa zijn verstand gebruikt en niet voor het grote geld kiest, dat kan eventueel nog als hij in de nadagen van zijn carrière zit.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hoe je het ook draait of keert maar als je op deze respectievelijke jonge leeftijd al naar de zandbak zal verhuizen dan raak je toch enigszins uit beeld wat betreft de topcompetities. Mooi dat Anis Hadj Moussa zijn verstand gebruikt en niet voor het grote geld kiest, dat kan eventueel nog als hij in de nadagen van zijn carrière zit.