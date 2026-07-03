Zwitserland maakt einde aan WK van Hadj Moussa en Zerrouki

Zwitserland heeft zich in Vancouver ten koste van Algerije naar de laatste zestien van het WK gevoetbald. In BC Place werd het 2-0, na een wedstrijd waarin Johan Manzambi het verschil vroeg forceerde en Dan Ndoye direct na rust de Algerijnse hoop vrijwel volledig uitbluste. Voor Feyenoorers en zit het toernooi erop.

Algerije begon nog met lef aan de wedstrijd. De ploeg zocht via de wingbacks meteen de aanval en kreeg na zes minuten de eerste kans. Rafik Belghali kwam door over rechts en vond met zijn voorzet twee ploeggenoten in het strafschopgebied. Riyad Mahrez liet de bal slim lopen richting Houssem Aouar, maar diens poging werd niet zuiver geraakt en rolde weg.

Artikel gaat verder onder video

Twee minuten later claimde Ramiz Zerrouki een strafschop na contact met Manuel Akanji, maar de overtreding leek net buiten het zestienmetergebied plaats te vinden. Juist op het moment dat Algerije grip leek te krijgen, sloeg Zwitserland toe. In de tiende minuut kreeg Manzambi ruimte op links, dribbelde hij de Algerijnse defensie open en legde hij vanaf de achterlijn terug op Breel Embolo. De spits hoefde van dichtbij alleen nog binnen te tikken: 1-0.

Algerije reageerde niet aangeslagen en bleef de bal opeisen, maar Zwitserland zakte compact in en gaf weinig weg. Manzambi bleef aan de andere kant de gevaarlijkste man. Hij vond na een kwartier Denis Zakaria, wiens schot door een struikelmoment te weinig kracht kreeg. Later kopte Zakaria uit een vrije trap net over.

In de slotfase van de eerste helft drukte Algerije alsnog aan. Farès Chaïbi schoot recht op Gregor Kobel en diep in blessuretijd leverde Mahrez een fraaie voorzet af. Aouar nam aan en draaide open, maar Ibrahim Maza nam de bal over en haakte zijn poging naast. Daarmee bleef Zwitserland met een minimale voorsprong overeind.

Direct na rust kreeg Algerije de zwaarste tik. De defensie kreeg de bal tot twee keer toe niet weg, waarna Ndoye buiten het strafschopgebied mocht aanleggen. Zijn schot vond door een woud van spelers de verre hoek en liet Luca Zidane kansloos: 2-0.

Vladimir Petkovic greep daarna in met Amine Gouiri en Jaouen Hadjam, later ook Hicham Boudaoui en Anis Hadj Moussa, maar Zwitserland had het duel inmiddels stevig in handen. Remo Freuler en Granit Xhaka domineerden het middenveld, terwijl Algerije nauwelijks nog door de linies kwam.

De grootste kans op meer viel zelfs aan Zwitserse kant. Fabian Rieder leek van een meter te moeten scoren nadat Zidane al op de grond lag, maar kreeg de bal via zijn hak in de armen van de doelman. Aan de overzijde dwong Hadj Moussa Kobel nog tot een redding met wat meer op een voorzet dan een schot leek. Zwitserland wisselde door, trok de wedstrijd verder dicht en liet Algerije zonder eerste WK-zege in de knock-outfase achter. Voor Zwitserland wacht nu een ontmoeting met Colombia of Ghana.