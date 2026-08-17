Bas Nijhuis deelt update over blessure en gaat in op mogelijke terugkeer

Bas Nijhuis werkt na een zware blessure hard aan zijn terugkeer op de Nederlandse velden. De 49-jarige scheidsrechter kreeg maandag in De Oranjezomer van presentator Thomas van Groningen de vraag wanneer hij weer officiële wedstrijden gaat fluiten. Hoewel de leidsman nog geen concrete datum kon noemen, lijkt zijn herstel wel de goede kant op te gaan.

In de uitzending hield Nijhuis een slag om de arm over het exacte moment van zijn terugkeer. “Dat hangt af van mijn fysio, dus Jesse als je kijkt... Ik ben druk bezig”, vertelde hij. “Morgen heb ik een training op het veld, dus ik hoop snel te kunnen zeggen wanneer ik weer terug ben”, voegde hij daaraan toe. Voor Nijhuis breekt daarmee een nieuwe fase aan in zijn herstel. Na maanden van revalideren gaat hij weer trainingen op het veld afwerken. Wanneer hij daadwerkelijk zijn eerste officiële wedstrijd kan fluiten, is op dit moment echter nog niet bekend.

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Nijhuis staat sinds eind januari buitenspel door een zware blessure. De arbiter scheurde tijdens een tussentijdse conditietest van de voetbalbond in Zeist zijn achillespees. Dat gebeurde kort voordat hij de topper tussen PSV en Feyenoord zou leiden. Door de zware kwetsuur moest Nijhuis de volledige tweede seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële optreden in het betaald voetbal was daardoor het KNVB Beker-duel tussen AZ en Ajax, dat halverwege januari eindigde in een 6-0 overwinning voor de Alkmaarders.

Het herstel van een gescheurde achillespees is een langdurig traject. Nijhuis werkte de afgelopen maanden meerdere keren per week bij zijn fysiotherapeut aan zijn revalidatie. Ook moest hij enige tijd een speciale schoen dragen om zijn voet in de juiste positie te houden. De fysieke tegenslag kwam bovendien mentaal hard aan bij de ervaren scheidsrechter. Nijhuis twijfelde aanvankelijk of een terugkeer op het hoogste niveau überhaupt nog haalbaar zou zijn, gezien de ernst van de blessure en de lange revalidatie die hem te wachten stond.