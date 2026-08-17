wordt komend seizoen niet de eerste aanvoerder van Barcelona. De Nederlander was na het vertrek van Marc-André ter Stegen en Ronald Araújo een potentiële opvolger, maar de Catalanen hebben volgens ESPN intern gekozen voor . De Jong schuift daardoor door naar de rol van tweede captain.

De Jong was afgelopen seizoen al de derde aanvoerder van Barcelona, achter Ter Stegen en Araújo. Nu de Duitse doelman is vertrokken en Araújo op huurbasis voor Liverpool speelt, leek de weg naar de belangrijkste aanvoerdersband volledig open te liggen. Barcelona heeft de hiërarchie echter anders ingericht.

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Volgens ESPN is Raphinha intern inmiddels officieel aangewezen als eerste aanvoerder voor het seizoen 2026/27. De club zou de laatste marketingmaterialen voorbereiden voordat het nieuws officieel naar buiten wordt gebracht.

Frenkie de Jong gepasseerd door Raphinha

Voor De Jong betekent het besluit dat hij één plek opschuift, maar de eerste positie dus misloopt. Een andere bron meldt dat zijn terugkerende blessureproblemen daarbij een rol hebben gespeeld. Hoewel de Oranje-international langer bij Barcelona speelt dan Raphinha, zou zijn regelmatige afwezigheid hebben meegewogen.

De Jong wordt wel de tweede aanvoerder. Daarachter bevinden zich onder anderen Pedri, Gavi en Eric García in de leidersgroep van de selectie.

Raphinha stond al langer hoog aangeschreven binnen de spelersgroep. Twee jaar geleden zou trainer Hansi Flick zijn selectie tijdens een bijeenkomst hebben gevraagd welke spelers zij als natuurlijke leiders zagen. De Braziliaan kreeg daarbij veel steun van zijn ploeggenoten. Flick besloot destijds nog geen definitieve wijziging door te voeren, maar na de recente verschuivingen binnen de selectie is Raphinha alsnog doorgeschoven.

Flick kiest voor natuurlijke leider

De keuze komt daardoor niet volledig uit de lucht vallen. Raphinha droeg zondag tijdens de 5-2 oefenzege op Basel al de aanvoerdersband en zag zijn status binnen Barcelona de afgelopen seizoenen sterk groeien.

Voor De Jong blijft er desondanks een prominente positie over. Waar hij vorig seizoen nog derde in de pikorde stond, begint de 29-jarige Nederlander het nieuwe seizoen direct achter Raphinha als tweede captain. Hij richt zich in eerste instantie op het herstel van zijn knieblessure. Het is nog onduidelijk wanneer hij in actie kan komen.