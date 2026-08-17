Bas Nijhuis velt oordeel over mogelijke rode kaart voor Ajax: 'Als hij was gegeven...'

Bas Nijhuis heeft tekst en uitleg gegeven over de veelbesproken overtreding van tijdens het competitieduel tussen Ajax en sc Heerenveen. De scheidsrechter stelde De Oranjezomer dat een gele kaart verdedigbaar was, al snapt hij dat de vergelijking met de eerdere rode kaart voor Joey Veerman snel is gemaakt. Volgens hem had de videoscheidsrechter echter niet ingegrepen als de scheidsrechter wel rood had getrokken..

Tijdens het gelijkspel tegen sc Heerenveen van afgelopen zondag raakte Bouwman in de tweede helft het gezicht van spits Dylan Vente met een hoog been. Ondanks een bloedende wond bij de aanvaller van de Friezen hield scheidsrechter Alex Bos het bij een gele prent en greep de VAR niet in. Dit leidde tot de nodige discussie, vooral omdat PSV-middenvelder Veerman eerder deze maand tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal wel een directe rode kaart ontving voor een vergelijkbare overtreding. Nijhuis zag de actie van Bouwman op televisie en trok direct zijn conclusies. "Toen ik de wedstrijd keek dacht ik direct: dit is onbesuisd en voor mij was dit ook een gele kaart", aldus de arbiter.

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Volgens de deskundige zit het belangrijkste verschil in de manier waarop beide spelers het duel aangingen. "Hij gaat hier met zijn been van laag naar hoog om de bal weg te tikken", legde Nijhuis uit over de situatie in Amsterdam. "Het verschil met Veerman is dat hij gelijk aankwam met het been al gestrekt. Daar had ik dan ook direct het gevoel: dit is voor mij een rode kaart", vulde hij aan.

Toch nam deze technische uitleg de twijfels aan tafel niet volledig weg. Noa Vahle wees de analist erop dat zij het niet eens was met hoe de regel wordt toegepast. "Er is in beide situaties de intentie om de bal te spelen en er gebeurt eigenlijk hetzelfde, dan moet je toch één lijn trekken?", vroeg zij zich hardop af. Nijhuis toonde begrip voor die denkwijze en erkende dat het voor het publiek lastig te volgen is. "Ik snap wel dat als mensen dit zien dat ze denken: hoe dan? Want het is allebei in het gezicht", reageerde hij.

De scheidsrechter gaf toe dat het in geen van beide gevallen een bewuste actie was om de tegenstander te blesseren. "Ik ben het wel met je eens dat het bij beide de intentie niet is om het gezicht te raken, dus dat je dan bij beide rood zou moeten geven", stelde hij. Desondanks blijft de lijn van de arbitrage volgens hem dat een gestrekt een been sneller resulteert in een uitsluiting dan een gebogen been. Wel bestempelde Nijhuis de actie van de jonge Ajacied nadrukkelijk als een grensgeval waarbij de beslissing op het veld de doorslaggevende stem had. "Als er hier een rode kaart was gegeven dan had de VAR ook niet ingegrepen, dat weet ik zeker", besloot hij stellig.