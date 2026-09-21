Ajax-coach ligt onder vuur: 'Levensgevaarlijk! Dan moet Ajax hem buiten zetten'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn van mening dat hoofdtrainer Míchel Sánchez van Ajax een groot risico neemt. De twee journalisten van De Telegraaf zien dat de trainer in de openingsfase van het seizoen namelijk al veelvuldig rouleert bij de Amsterdamse club.

"Wat Míchel Sánchez doet, is met het oog op de landstitel gewoon levensgevaarlijk", steekt Ajax-watcher Mike Verweij maandag van wal in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Als je met Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane begint...", doelt hij op de plaatsen op de bank voor de twee uitblinkers van de Amsterdamse club. "Ik denk dat ze dan echt hadden gewonnen. Dit zijn twee hele dure punten..."

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Valentijn Driessen haakt vervolgens in en ziet dat Míchel Sánchez bij Ajax dezelfde dingen doet als Francesco Farioli in het verleden: "Dit is een stokpaardje wat je had met Farioli, maar deze man doet het ook iedere keer. Als hij denkt dat dit zijn sterkste ploeg is, dan moet Ajax hem direct buiten zetten. Als je denkt dat dit je sterkste ploeg is, heb je er weinig van begrepen. Als je ziet hoe Ouazane invalt..."

Míchel Sánchez staat bij aanvang van de interlandperiode met Ajax op de vijfde plaats in de Eredivisie. Dat is enigszins teleurstellend, aangezien de Amsterdammers onder het bewind van de Spaanse trainer aan de bal wel grote progressie hebben geboekt. Vooralsnog komt dat in de resultaten nog niet volledig tot uiting.