Ajax-coach ligt onder vuur: 'Levensgevaarlijk! Dan moet Ajax hem buiten zetten'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn van mening dat hoofdtrainer Míchel Sánchez van Ajax een groot risico neemt. De twee journalisten van De Telegraaf zien dat de trainer in de openingsfase van het seizoen namelijk al veelvuldig rouleert bij de Amsterdamse club.
"Wat Míchel Sánchez doet, is met het oog op de landstitel gewoon levensgevaarlijk", steekt Ajax-watcher Mike Verweij maandag van wal in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Als je met Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane begint...", doelt hij op de plaatsen op de bank voor de twee uitblinkers van de Amsterdamse club. "Ik denk dat ze dan echt hadden gewonnen. Dit zijn twee hele dure punten..."
Valentijn Driessen haakt vervolgens in en ziet dat Míchel Sánchez bij Ajax dezelfde dingen doet als Francesco Farioli in het verleden: "Dit is een stokpaardje wat je had met Farioli, maar deze man doet het ook iedere keer. Als hij denkt dat dit zijn sterkste ploeg is, dan moet Ajax hem direct buiten zetten. Als je denkt dat dit je sterkste ploeg is, heb je er weinig van begrepen. Als je ziet hoe Ouazane invalt..."
Míchel Sánchez staat bij aanvang van de interlandperiode met Ajax op de vijfde plaats in de Eredivisie. Dat is enigszins teleurstellend, aangezien de Amsterdammers onder het bewind van de Spaanse trainer aan de bal wel grote progressie hebben geboekt. Vooralsnog komt dat in de resultaten nog niet volledig tot uiting.
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Ajax komt in minuut 68 op 2-2. Daarna schieten ze nog twee keer op de lat. Domme scorebordjournalistiek, Ajax had met deze verhoudingen 9 van de 10 keer gewonnen. Je zou bijna denken dat de journalist in kwestie zuur is omdat hij slecht is in zijn vak en niet weet hoe het er achter de schermen bij Ajax aan toe gaat.
@Jacob ik kan hem wel volgen want ik vind ze met die 2 ook sterker
Als je pretendeert om een topploeg te zijn moet je deze wedstrijden met de rust beslist hebben. Ik weet wel dat dit in praktijk niet altijd lukt, maar met je sterkste opstelling heb je wel meer kans. Daarna kun je altijd je spelers waar je zuinig op bent nog wisselen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ajax komt in minuut 68 op 2-2. Daarna schieten ze nog twee keer op de lat. Domme scorebordjournalistiek, Ajax had met deze verhoudingen 9 van de 10 keer gewonnen. Je zou bijna denken dat de journalist in kwestie zuur is omdat hij slecht is in zijn vak en niet weet hoe het er achter de schermen bij Ajax aan toe gaat.
@Jacob ik kan hem wel volgen want ik vind ze met die 2 ook sterker
Als je pretendeert om een topploeg te zijn moet je deze wedstrijden met de rust beslist hebben. Ik weet wel dat dit in praktijk niet altijd lukt, maar met je sterkste opstelling heb je wel meer kans. Daarna kun je altijd je spelers waar je zuinig op bent nog wisselen.