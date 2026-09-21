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Ajax-coach ligt onder vuur: 'Levensgevaarlijk! Dan moet Ajax hem buiten zetten'

21 september 2026, 17:34
Míchel aan het werk bij Ajax
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn van mening dat hoofdtrainer Míchel Sánchez van Ajax een groot risico neemt. De twee journalisten van De Telegraaf zien dat de trainer in de openingsfase van het seizoen namelijk al veelvuldig rouleert bij de Amsterdamse club.

"Wat Míchel Sánchez doet, is met het oog op de landstitel gewoon levensgevaarlijk", steekt Ajax-watcher Mike Verweij maandag van wal in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Als je met Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane begint...", doelt hij op de plaatsen op de bank voor de twee uitblinkers van de Amsterdamse club. "Ik denk dat ze dan echt hadden gewonnen. Dit zijn twee hele dure punten..."

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Valentijn Driessen haakt vervolgens in en ziet dat Míchel Sánchez bij Ajax dezelfde dingen doet als Francesco Farioli in het verleden: "Dit is een stokpaardje wat je had met Farioli, maar deze man doet het ook iedere keer. Als hij denkt dat dit zijn sterkste ploeg is, dan moet Ajax hem direct buiten zetten. Als je denkt dat dit je sterkste ploeg is, heb je er weinig van begrepen. Als je ziet hoe Ouazane invalt..."

Míchel Sánchez staat bij aanvang van de interlandperiode met Ajax op de vijfde plaats in de Eredivisie. Dat is enigszins teleurstellend, aangezien de Amsterdammers onder het bewind van de Spaanse trainer aan de bal wel grote progressie hebben geboekt. Vooralsnog komt dat in de resultaten nog niet volledig tot uiting.

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Jacob
103 Reacties
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208 Likes
Jacob
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Ajax komt in minuut 68 op 2-2. Daarna schieten ze nog twee keer op de lat. Domme scorebordjournalistiek, Ajax had met deze verhoudingen 9 van de 10 keer gewonnen. Je zou bijna denken dat de journalist in kwestie zuur is omdat hij slecht is in zijn vak en niet weet hoe het er achter de schermen bij Ajax aan toe gaat.

Quarlon
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1.264 Reacties
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Quarlon
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@Jacob ik kan hem wel volgen want ik vind ze met die 2 ook sterker

CG
3.972 Reacties
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14.425 Likes
CG
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Ze hebben altijd te zijken, want daar zijn ze altijd goed in!!

Veluwe
309 Reacties
334 Dagen lid
477 Likes
Veluwe
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Als je pretendeert om een topploeg te zijn moet je deze wedstrijden met de rust beslist hebben. Ik weet wel dat dit in praktijk niet altijd lukt, maar met je sterkste opstelling heb je wel meer kans. Daarna kun je altijd je spelers waar je zuinig op bent nog wisselen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jacob
103 Reacties
1.456 Dagen lid
208 Likes
Jacob
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ajax komt in minuut 68 op 2-2. Daarna schieten ze nog twee keer op de lat. Domme scorebordjournalistiek, Ajax had met deze verhoudingen 9 van de 10 keer gewonnen. Je zou bijna denken dat de journalist in kwestie zuur is omdat hij slecht is in zijn vak en niet weet hoe het er achter de schermen bij Ajax aan toe gaat.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.264 Reacties
1.456 Dagen lid
4.594 Likes
Quarlon
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  • 2
    + 1
avatar

@Jacob ik kan hem wel volgen want ik vind ze met die 2 ook sterker

CG
3.972 Reacties
1.154 Dagen lid
14.425 Likes
CG
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  • 2
    + 1
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Ze hebben altijd te zijken, want daar zijn ze altijd goed in!!

Veluwe
309 Reacties
334 Dagen lid
477 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je pretendeert om een topploeg te zijn moet je deze wedstrijden met de rust beslist hebben. Ik weet wel dat dit in praktijk niet altijd lukt, maar met je sterkste opstelling heb je wel meer kans. Daarna kun je altijd je spelers waar je zuinig op bent nog wisselen.

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Ajax - Excelsior

Ajax
2 - 2
Excelsior
Gespeeld op 19 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
7
1
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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