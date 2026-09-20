PSV-speler misdraagt zich: ‘Serdar Gözübüyük had rood moeten geven’

Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende suggereert zondag op social media dat PSV tegen FC Twente is ontsnapt aan een rode kaart. De Eindhovenaren verloren met 3-2 in De Grolsch Veste en lijken van geluk te mogen spreken dat zij het duel eindigden met elf man.
Halverwege de tweede helft ontstond er een opstootje in de buurt van het doel van FC Twente. Ivan Perisic raakte in conflict met tegenstander Robin Pröpper, waarna spelers van beide teams zich mengden in de discussie.
Scheidsrechter Serdar Gözübüyük deelde uiteindelijk één gele kaart uit: Perisic werd op de bon geslingerd vanwege zijn aandeel in het opstootje. Wie de beelden bekijkt, zou echter kunnen concluderen dat de Kroatische veteraan met slechts geel goed wegkwam.
Perisic oogde gefrustreerd en leek met zijn linkerhand een klap(je) uit te delen in het gezicht van Pröpper. “Perisic mocht niet klagen dat het bij geel bleef”, oordeelt journalist Jeroen Kapteijns op X.
De verslaggever van De Telegraaf voegt eraan toe: “Pröpper lokt het wel een beetje uit, maar ook voor een routinier is het niet handig om zo te reageren. Er zijn ook scheidsrechters die hier rood voor geven.”
Kapteijns krijgt bijval in de commentsectie. Mario van der Ende, oud-topscheidsrechter van de KNVB, suggereert zelfs dat rood een gepaste straf was geweest voor Perisic:
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Tweede keer deze competitie, dat een speler van PSV, geen rood krijgt
Jep. Dat is rood. Duidelijk slaande beweging.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tweede keer deze competitie, dat een speler van PSV, geen rood krijgt
Jep. Dat is rood. Duidelijk slaande beweging.