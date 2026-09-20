PSV-speler misdraagt zich: ‘Serdar Gözübüyük had rood moeten geven’

Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende suggereert zondag op social media dat PSV tegen FC Twente is ontsnapt aan een rode kaart. De Eindhovenaren verloren met 3-2 in De Grolsch Veste en lijken van geluk te mogen spreken dat zij het duel eindigden met elf man.

Halverwege de tweede helft ontstond er een opstootje in de buurt van het doel van FC Twente. Ivan Perisic raakte in conflict met tegenstander Robin Pröpper, waarna spelers van beide teams zich mengden in de discussie.

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Scheidsrechter Serdar Gözübüyük deelde uiteindelijk één gele kaart uit: Perisic werd op de bon geslingerd vanwege zijn aandeel in het opstootje. Wie de beelden bekijkt, zou echter kunnen concluderen dat de Kroatische veteraan met slechts geel goed wegkwam.

Perisic oogde gefrustreerd en leek met zijn linkerhand een klap(je) uit te delen in het gezicht van Pröpper. “Perisic mocht niet klagen dat het bij geel bleef”, oordeelt journalist Jeroen Kapteijns op X.

De verslaggever van De Telegraaf voegt eraan toe: “Pröpper lokt het wel een beetje uit, maar ook voor een routinier is het niet handig om zo te reageren. Er zijn ook scheidsrechters die hier rood voor geven.”

Kapteijns krijgt bijval in de commentsectie. Mario van der Ende, oud-topscheidsrechter van de KNVB, suggereert zelfs dat rood een gepaste straf was geweest voor Perisic: