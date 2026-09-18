Blijft Tolu Arokodare bij Ajax? Dit bedrag moet Jordi Cruijff betalen

Hij kwam voor velen binnen als een grote onbekende, maar is inmiddels een cultheld in wording bij Ajax: . De spits wordt dit seizoen door de Amsterdammers gehuurd van Wolverhampton en dat is vooralsnog een succes. Ajax kan hem na dit seizoen definitief inlijven, maar goedkoop is dat niet.

"Met Tolu halen we een spits met een profiel dat we nog niet in de selectie hadden. Een fysiek sterke speler die eerder bewezen heeft een doelpuntenmaker te zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat hij komend seizoen zijn waarde gaat hebben voor het team", zei Jordi Cruijff bij de presentatie van Arokodare als nieuwe spits. Die verwachtingen maakt de Nigeriaan voorlopig aardig waar.

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Niet Marcos Leonardo of Kasper Dolberg, maar Arokodare is sinds zijn komst naar Amsterdam de vaste eerste spits onder trainer Míchel Sánchez. De 1,97 meter lange Nigeriaan maakt indruk als fysiek sterk aanspeelpunt en is op die manier van grote waarde in het aanvalsspel van Ajax. Hij maakte tot dusverre twee doelpunten in de Eredivisie en gaf één assist. In de voorrondes van de Conference League maakte hij er al drie. Kijkend naar de manier waarop de 25-jarige spits momenteel voor de dag komt bij Ajax, zal het daar zeker niet bij blijven.

Optie tot koop

Na dit seizoen keert Arokodare in principe echter weer terug naar Engeland, want hij staat nog tot medio 2029 onder contract bij Wolverhampton Wanderers. Toch heeft Ajax nog de mogelijkheid om de aanvalsleider langer vast te leggen. Technisch directeur Jordi Cruijff heeft namelijk een optie tot koop opgenomen in de huurovereenkomst met de Engelse club.

Aanzienlijk bedrag

Volgens Fabrizio Romano zou Ajax een bedrag van twintig miljoen euro moeten betalen aan Wolverhampton Wanderers om Arokodare aan het einde van het seizoen definitief in te lijven. Dat is een aanzienlijk bedrag voor Ajax, dat deze zomer een soortgelijk bedrag betaalde voor spits Marcos Leonardo. In tegenstelling tot Arokodare valt de Braziliaanse miljoenenaanwinst echter enorm tegen: hij is inmiddels gedegradeerd tot derde spits.