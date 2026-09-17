Genegeerd door Koeman, maar nieuwe kans bij Oranje lonkt: ‘Ik hoop op een belletje’

hoopt onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández in aanmerking te komen voor het Nederlands elftal. Onder voorganger Ronald Koeman waren de kansen beperkt, vertelt Burger in een interview met Ziggo Sport.

Burger beleefde vorig seizoen een sterk jaar bij TSG Hoffenheim, dat als vijfde eindigde in de Bundesliga. Door analisten werd hij soms genoemd als potentiële Oranje-klant, maar zover kwam het niet. De voormalig speler van onder meer Feyenoord geeft de hoop niet op. “Ik moet doorpakken en zo blijven spelen. Dan hoop ik dat er op korte of lange termijn een belletje volgt dat ik in aanmerking kom voor Oranje. Maar als je me een jaar geleden had verteld dat ik nu in deze positie zou zitten, had ik je misschien nog voor gek verklaard. Ik kwam toen net uit de Championship. In dat opzicht is het allemaal snel gegaan.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben gewoon blij met hoe het nu gaat probeer elke dag beter te worden”, vervolgt Burger. “Zeker als je niet in Nederland speelt, of in een van de echte topteams is Europa, is het moeilijk om een plekje te verdienen. De trainer kende al heel veel spelers en werkte het liefst met spelers die hij al kent”, doelt hij op de vorige bondscoach Ronald Koeman. “Dan weet je zelf natuurlijk: oké, ik ben daar nog nooit geweest. Dus dan wordt het ook wel een stukje lastiger. Of je moet zodanig uitblinken dat hij echt niet om je heen kan."

“Maar ik heb geen 20 of 25 goals gemaakt”, beseft de 25-jarige middenvelder. “Er waren ook een paar andere middenvelders van wie je kunt zeggen dat ze het vorig jaar heel goed hebben gedaan. Denk aan Ryan Gravenberch of Frenkie de Jong, en dan heb je het nog niet eens over de jongens die normaal gesproken in de basis staan. Dus in principe is de concurrentie ook gewoon groot.” Dinsdagavond heeft Burger een basisplaats in de Europa League-wedstrijd tussen OFI Kreta en Hoffenheim. Vrijdag maakt Xavi zijn eerste selectie bekend als bondscoach van Nederland.