Van der Vaart schaamt zich kapot voor Estavana: 'Zó gênant'

Rafael van der Vaart zegt in Rondo dat hij zich af en toe kapot schaamt voor zijn partner Estavana Polman. De voormalig handbal-international blijkt namelijk altijd en overal af te dingen, tot grote gêne van haar partner.

Van der Vaart (43) en Polman (34) zijn sinds 2016 samen en hebben gezamenlijk één dochter, Jesslynn. Eerder deze zomer maakte het stel bovendien bekend dat zij een tweede kind verwachten, later onthulde Polman in Vandaag Inside dat het een jongetje wordt. Uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meis heeft Van der Vaart bovendien al een zoon, Damián (20), die in de voetsporen van zijn vader is getreden en op dit moment uitkomt voor Jong Ajax.

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Het gezin Van der Vaart-Polman keert dit jaar terug naar Nederland, nadat zij de afgelopen jaren in het Roemenië woonden omdat Estavana daar handbalde bij Rapid Boekarest. Nu haar loopbaan erop zit, gaat de familie in het Gelderse Huissen wonen. Daar werd eerder deze maand een fraaie villa aangeschaft, waarvoor een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro is neergeteld.

In Rondo krijgt Van der Vaart van presentator Wytse de Goot de vraag wat 'het grote geheim' van afdingen is en of hij daar zelf goed in is. "Zoals je weet hebben we een nieuw huis, en Estavana is daar heel goed in", begint de oud-voetballer, terwijl zijn tafelgenoten al beginnen te lachen. "Maar overal. Ik schaam me kapot. Zij gaat de winkel niet uit, al krijgt ze een kaas gratis of een kussensloop, het is vreselijk. Ik loop echt de zaak uit", zegt Van der Vaart. PSV-directeur Marcel Brands geeft toe: "Mijn vrouw doet hetzelfde, dan loop ik ook even weg." Van der Vaart besluit: "Ik vind het zó gênant."