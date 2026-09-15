'Zolang Míchel hem niet opstelt, wordt Ajax nooit kampioen'

Míchel Sánchez wordt gemaand om zo snel mogelijk een vaste basisplaats te geven bij Ajax. De 17-jarige aanvallende middenvelder wordt in Vandaag Inside nú al als de 'beste speler' van de Amsterdammers bestempeld door Valentijn Driessen.

Ouazane beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax. Het toptalent, dat vorig seizoen nog een overstap naar Real Madrid zag afketsen, kreeg al in tien wedstrijden speelminuten van Sánchez, zij het veelal als invaller. Daarin was Ouazane inmiddels goed voor één doelpunt en drie assists.

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In Vandaag Inside poneert presentator Wilfred Genee de stelling dat Ajax dit seizoen kampioen van Nederland wordt. "En PSV dan?", riposteert Driessen. "Nee, zolang je je beste speler niet opstelt, word je nooit kampioen. En dat doet die Míchel, met Ouazane", zegt de journalist.

Afgelopen zaterdag koos Sánchez tegen Fortuna Sittard (1-5 winst) niet voor Ouazane, maar voor Oliver Edvardsen op de linksbuitenpositie. Dat leidde tot enige kritiek van de achterban. In het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie liet FC Twente-speler Daan Rots een dag later echter een heel ander geluid horen.

"Als je echt verstand hebt van voetbal, zoals die trainer van Ajax, dan snap je: als je op de nummer tien-positie een hele creatieve speler hebt (Julian Brandt, red.), dan kun je op de zijkant beter een taakbewuste speler hebben. Dat ziet de trainer van Ajax wel en heel veel Ajax-fans niet. Zij zien die Ouazane heel graag, maar je moet natuurlijk afwegen wat het beste is voor je elftal", aldus Rots.