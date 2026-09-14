Dat een blessure heeft opgelopen, heeft slechte gevolgen voor zijn nabije toekomst. maakt namelijk indruk in Amsterdam en gaat niet meer uit de basis, zo denkt Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka.

“Mensen zeiden over Kehrer: mooi voor in de breedte", begint Gouka in de AD Voetbalpodcast over Kehrer, die afgelopen weekend grote indruk maakte in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax (1-5): “Hij heeft natuurlijk wel gewoon het Duitse elftal gehaald en bij Paris Saint-Germain gespeeld. In fitheid is hij één van de topspelers van Europa. Hij zit niet bij de top tien of twintig, maar het is zeker een speler waar iedereen van heeft gehoord de afgelopen jaren. Je ziet dat hij nu al zo zijn stempel op het elftal kan gaan drukken."

Kehrer gaat er niet meer uit

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En juist dat kan gevolgen hebben voor Bouwman, zo denkt ook Gouka: "Hij heeft die blessure opgelopen, maar normaal gesproken is Kehrer nummer één. Ik kan mij niet voorstellen dat het erg verandert."

Het hoeft volgens Gouka echter niet te betekenen dat Bouwman weinig minuten zal maken: “Bouwman zal ook nog wel zijn wedstrijden spelen in de Conference League, et cetera, maar Kehrer gaat er niet meer uit bij Ajax. Dat is wel duidelijk."