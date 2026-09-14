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Fortuna Sittard - Ajax heeft grote gevolgen voor Aaron Bouwman

14 september 2026, 20:20
Aaron Bouwman
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Dat Aaron Bouwman een blessure heeft opgelopen, heeft slechte gevolgen voor zijn nabije toekomst. Thilo Kehrer maakt namelijk indruk in Amsterdam en gaat niet meer uit de basis, zo denkt Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka.

“Mensen zeiden over Kehrer: mooi voor in de breedte", begint Gouka in de AD Voetbalpodcast over Kehrer, die afgelopen weekend grote indruk maakte in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax (1-5): “Hij heeft natuurlijk wel gewoon het Duitse elftal gehaald en bij Paris Saint-Germain gespeeld. In fitheid is hij één van de topspelers van Europa. Hij zit niet bij de top tien of twintig, maar het is zeker een speler waar iedereen van heeft gehoord de afgelopen jaren. Je ziet dat hij nu al zo zijn stempel op het elftal kan gaan drukken."

Kehrer gaat er niet meer uit

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En juist dat kan gevolgen hebben voor Bouwman, zo denkt ook Gouka: "Hij heeft die blessure opgelopen, maar normaal gesproken is Kehrer nummer één. Ik kan mij niet voorstellen dat het erg verandert."

Het hoeft volgens Gouka echter niet te betekenen dat Bouwman weinig minuten zal maken: “Bouwman zal ook nog wel zijn wedstrijden spelen in de Conference League, et cetera, maar Kehrer gaat er niet meer uit bij Ajax. Dat is wel duidelijk."

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
868 Reacties
793 Dagen lid
2.037 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Prima, dan hebben we 2 sterke centrale verdedigers. Je kan nou eenmaal geen 50 wedstrijden in 1 seizoen top spelen.

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Thilo Kehrer

Thilo Kehrer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (21 sep. 1996)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Monaco
1
0
2026/2027
Ajax
2
1
2025/2026
Monaco
28
0
2024/2025
Monaco
27
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10
6
Excelsior
6
6
10
7
Fortuna
6
-2
10

Complete Stand

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