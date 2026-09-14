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Salah-Eddine wees PSV af en kiest nu voor de Conference League

14 september 2026, 19:29
PSV-speler Anass Salah-Eddine
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Anass Salah-Eddine zet zijn loopbaan per direct voort in Griekenland. De 24-jarige linksback wordt door AS Roma voor de rest van het seizoen verhuurd aan Panathinaikos, dat daarbij tevens een optie tot koop heeft bedongen. Met de Griekse topclub gaat Salah-Eddine uitkomen in de Conference League.

De komst van Salah-Eddine is inmiddels officieel bevestigd via de officiële kanalen. In Athene gaat de dertienvoudig international van Marokko spelen met rugnummer 5. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano bedraagt de optie tot koop zeven miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog met één miljoen euro kan oplopen. Bij Panathinaikos komt Salah-Eddine een aantal bekenden tegen. Hij treft met Azzedine Ounahi en Imran Louza twee internationals van Marokko.

Salah-Eddine wees PSV af

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Salah-Eddine speelde afgelopen seizoen op huurbasis in Eindhoven en pakte met PSV de landstitel. De clubleiding was uitermate tevreden over de linkervleugelverdediger en wilde hem dan ook graag definitief overnemen. PSV lag op koers om de afgesproken afkoopsom van zo'n acht miljoen euro over te maken naar Rome en bood een meerjarig contract aan, maar Salah-Eddine besloot uiteindelijk om niet akkoord te gaan. Daardoor verliep de optie tot koop en keerde hij in eerste instantie terug naar Italië.

Bij AS Roma was er echter geen perspectief voor Salah-Eddine, die nu dus alsnog vertrekt. Hij komt in ieder geval komend seizoen uit voor Panathinaikos en kan daar, indien de optie tot koop gelicht wordt, mogelijk nog langer blijven.

Datum

Van

Naar

Type transfer

Contract tot

14-09-2026

AS Roma

Panathinaikos

Huur (met optie tot koop)

30-06-2027

30-06-2026

PSV

AS Roma

Einde huurperiode

30-06-2028

31-08-2025

AS Roma

PSV

Huur (met optie tot koop)

30-06-2026

03-02-2025

FC Twente

AS Roma

Definitief

30-06-2028

01-02-2024

Ajax

FC Twente

Definitief

30-06-2027

30-06-2023

FC Twente

Ajax

Einde huurperiode

30-06-2025

03-08-2022

Ajax

FC Twente

Huur

30-06-2023

01-07-2020

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Anass Salah-Eddine

Anass Salah-Eddine
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 24 jaar (18 jan. 2002)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Roma
0
0
2025/2026
Roma
0
0
2025/2026
PSV
17
0
2024/2025
Roma
3
0

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