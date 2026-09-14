Johan Derksen over Leonne Stentler: 'Zij zit bij de NOS omdat...'

Johan Derksen is niet te spreken over NOS-analisten Ron Jans en Leonne Stentler. Dat laat hij maandag duidelijk blijken in de podcast Groeten uit Grolloo.

Jans en Stentler waren zondagavond de analisten van dienst bij het NOS-programma Studio Sport. Stentler doet dat al langer, Jans pas sinds zijn vertrek als hoofdtrainer van FC Utrecht. Het kan Derksen echter nog niet bekoren. "Weinig mensen kunnen op een boeiende wijze over voetbal praten. In de tv-wereld, bij de NOS en bij Ziggo, struikel je over mensen die zichzelf specialisten voelen, maar dat niet op een leuke wijze kunnen vertellen. Je valt erbij in slaap. Het slaat helemaal nergens op. Ik zie Jans daar politiek correct bij de NOS zitten."

Derksen vervolgt: "Hij voegt niets toe. Hij heeft een meisje (Leonne Stentler, red.) bij zich, die er zit omdat ze een meisje is. Je moet namelijk een vrouw erbij hebben. Dan denk ik: jongens, waar zit ik naar te kijken? Dan ga ik liever naar Wim Kieft en René van der Gijp kijken. Ze hebben recht van spreken en een heel grote staat van dienst in de voetballerij."

Artikel gaat verder onder video

Derksen is dan ook wél te spreken over de podcast KieftJansenEgmondGijp, die Van der Gijp en Kieft samen maken met Michel van Egmond en Rob Jansen. "Michel van Egmond is een bestsellerauteur voor sportgerelateerde boeken. Rob Jansen is een grote jongen in de voetballerij. Ze hebben elkaar gevonden: hartstikke goed. Ze zijn een voorbeeld voor iedereen."