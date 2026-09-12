Ajax-fans hebben genoeg gezien en vellen oordeel over Sofyan Amrabat

Supporters van Ajax zijn enthousiast over het basisdebuut van Sofyan Amrabat. De controlerende middenvelder speelt zaterdagavond mee tegen Fortuna Sittard en wordt bewierookt op X. Ook ESPN-analist Hedwiges Maduro is enthousiast.
In de pauze van de wedstrijd krijgt Amrabat complimenten van Maduro. “Ik vind het heel volwassen ogen en ik denk dat Amrabat daar een grote rol in speelt. Die is altijd rustig aan de bal.” Op X schrijven Ajax-fans ook dat Amrabat rust brengt en dat hij ‘precies is wat we nodig hebben’.
Amrabat werd transfervrij binnengehaald als nieuwe 'nummer 6' van Ajax en vormt tegen Fortuna een middenveld met Jorthy Mokio en Julian Brandt. De Amsterdammers begonnen sterk en kregen via Tolu en Steven Berghuis de eerste mogelijkheden, maar Fortuna groeide daarna in de wedstrijd. Romeny was na een halfuur dicht bij de openingstreffer, al voorkwam Marc-André ter Stegen met zijn vingertoppen de 1-0. Kort daarna sloeg Ajax alsnog toe. Julian Brandt, die eerder twee kansen onbenut liet, nam de bal knap aan met zijn borst en schoot met links schitterend in de bovenhoek.
Ajax ging daardoor met een minimale voorsprong rusten. Direct na de pauze liet Jorthy Mokio een grote kans op 0-2 liggen. Dat kwam de ploeg duur te staan: invaller Anthony Descotte maakte in de 52ste minuut gelijk. Hij scoorde via de voet van Ter Stegen. Na een VAR-check wegens mogelijk buitenspel van Romeny bleef de treffer uiteindelijk staan. Vervolgens kwam Ajax weer op voorsprong via een rake kopbal vn Thilo Kehrer. Zodoende staat het momenteel 1-2.
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