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Ajax-fans hebben genoeg gezien en vellen oordeel over Sofyan Amrabat

12 september 2026, 21:28
Sofyan Amrabat
Foto: © Imago
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Supporters van Ajax zijn enthousiast over het basisdebuut van Sofyan Amrabat. De controlerende middenvelder speelt zaterdagavond mee tegen Fortuna Sittard en wordt bewierookt op X. Ook ESPN-analist Hedwiges Maduro is enthousiast.

In de pauze van de wedstrijd krijgt Amrabat complimenten van Maduro. “Ik vind het heel volwassen ogen en ik denk dat Amrabat daar een grote rol in speelt. Die is altijd rustig aan de bal.” Op X schrijven Ajax-fans ook dat Amrabat rust brengt en dat hij ‘precies is wat we nodig hebben’.

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Amrabat werd transfervrij binnengehaald als nieuwe 'nummer 6' van Ajax en vormt tegen Fortuna een middenveld met Jorthy Mokio en Julian Brandt. De Amsterdammers begonnen sterk en kregen via Tolu en Steven Berghuis de eerste mogelijkheden, maar Fortuna groeide daarna in de wedstrijd. Romeny was na een halfuur dicht bij de openingstreffer, al voorkwam Marc-André ter Stegen met zijn vingertoppen de 1-0. Kort daarna sloeg Ajax alsnog toe. Julian Brandt, die eerder twee kansen onbenut liet, nam de bal knap aan met zijn borst en schoot met links schitterend in de bovenhoek.

Ajax ging daardoor met een minimale voorsprong rusten. Direct na de pauze liet Jorthy Mokio een grote kans op 0-2 liggen. Dat kwam de ploeg duur te staan: invaller Anthony Descotte maakte in de 52ste minuut gelijk. Hij scoorde via de voet van Ter Stegen. Na een VAR-check wegens mogelijk buitenspel van Romeny bleef de treffer uiteindelijk staan. Vervolgens kwam Ajax weer op voorsprong via een rake kopbal vn Thilo Kehrer. Zodoende staat het momenteel 1-2.  

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dilima1966
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Nou ik vondt. Sofyan Amrabat niet erger goed spelen veel balverlies

Veluwe
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Ik vond Amrabat erg matig aan de bal en dat voor 3 á 4 miljoen per jaar. Om het even te relativeren, je speelt tegen de nummer 11 van afgelopen seizoen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.146 Reacties
1.188 Dagen lid
19.291 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nou ik vondt. Sofyan Amrabat niet erger goed spelen veel balverlies

Veluwe
299 Reacties
325 Dagen lid
464 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vond Amrabat erg matig aan de bal en dat voor 3 á 4 miljoen per jaar. Om het even te relativeren, je speelt tegen de nummer 11 van afgelopen seizoen.

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Fortuna - Ajax

Fortuna Sittard
1 - 5
Ajax
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Betis
17
0
2025/2026
Fenerbahçe
2
0
2024/2025
Fiorentina
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Feyenoord
5
6
11
5
Excelsior
5
7
10
6
Fortuna
5
2
10
7
GAE
6
2
9
8
Groningen
6
-1
8

Complete Stand

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