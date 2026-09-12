Van Bommel meteen onder vuur in België: ‘Eerste missie gefaald, onaanvaardbaar’

Mark van Bommel heeft nog geen wedstrijd geleid als bondscoach van België, maar ligt nu al onder vuur. Voormalig Rode Duivel Philippe Albert vindt dat de Nederlander zijn eerste belangrijke opdracht heeft laten mislukken: Thibaut Courtois overtuigen om tóch aan de Nations League deel te nemen.

Courtois maakte duidelijk dat hij de volledige Nations League-campagne wil overslaan. “Ik heb de keuze gemaakt om de volledige Nations League-campagne niet te spelen met de Rode Duivels. Tenzij de bondscoach in de problemen komt met blessures; dan kan ik uitzonderlijk opgeroepen worden. Dat wil ook zeggen dat ik bij een eventuele Final Four niet speel”, aldus de doelman.

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Van Bommel reisde nog naar Spanje om Courtois op andere gedachten te brengen, maar zonder resultaat. Voor Albert is dat meteen een smet op de start van de Nederlandse bondscoach. “Voor mij was de eerste missie van Van Bommel als bondscoach om Thibaut Courtois van mening te doen veranderen over zijn deelname aan de Nations League. Die heeft hij dus gefaald”, oordeelt hij bij Sudpresse.

Albert haalt uit naar keuze van Van Bommel

Courtois wil voor de kwalificatiecampagne richting het EK van 2028 en het toernooi zelf wel terugkeren. Van Bommel heeft hem echter duidelijk gemaakt dat hij dan niet automatisch weer eerste doelman is.

“Voor Van Bommel is dat goed, maar hij antwoordde dat hij mij dan geen basisplaats kan garanderen. Als de doelman die de Nations League keept het goed doet, kan het zijn dat Van Bommel met hem doorgaat. Ik wil evenwel vechten voor mijn plaats. Ik wil bewijzen dat ik dan weer eerste keeper ben”, vertelde Courtois.

Albert kan zich totaal niet vinden in die aanpak. “Ik begrijp niet hoe je de beste doelman ter wereld kan passeren. Erger nog: ik vind het onaanvaardbaar”, stelt de oud-international.

Dat met Senne Lammens en Mike Penders jonge doelmannen klaarstaan, verandert daar volgens hem niets aan. “Alsof Zinedine Zidane zou zeggen dat hij Kylian Mbappé op de bank gaat zetten. We hebben geen gouden generatie meer die het verschil kan maken, dus we hebben onze beste spelers nodig. De grootste spelers halen stoten uit, maar daar stoor ik me niet aan zolang ze op het veld het verschil maken. En dat is wat Courtois al vijftien jaar lang doet.”

Van Bommel begint op 25 september aan zijn periode als Belgische bondscoach met een uitwedstrijd tegen Italië. Daarna wachten Frankrijk en Turkije in de Nations League.