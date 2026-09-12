Van Bronckhorst steunt pupil: 'Een topprofessional, voorbeeldig in zijn gedrag'

Giovanni van Bronckhorst heeft geen problemen met de uitbundige doelpuntviering van tegen FC Barcelona. Sommige supporters van Feyenoord vonden de reactie van Steijn na de 4-1 ongepast, maar Van Bronckhorst trekt zich daar weinig van aan.

Feyenoord kreeg woensdag een pak slaag bij de landskampioen van Spanje. Al snel werd duidelijk dat Barcelona een maatje te groot was, al kregen de Rotterdammers wel degelijk een paar kansen. Eén van die kansen werd benut door Steijn, die als een kind zo blij was na zijn goal. Bij sommige supporters van de Rotterdammers schoot dit in het verkeerde keelgat.

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Na afloop kwam de middenvelder met toelichting bij Ziggo Sport. “Ik had altijd één droom en dat was scoren tegen Barcelona. Dat komt omdat mijn vader ooit tegen Barcelona heeft gescoord”, zei hij. Vader Maurice Steijn scoorde in 1996 de winnende goal namens ADO Den Haag in een oefenwedstrijd tegen FC Barcelona.

“Ik heb mijn vader in heel veel dingen al overtroffen als voetballer, maar in één ding nog niet. Dat was scoren tegen Barcelona en dat is me nu gelukt. Ik had altijd zoiets van: dat moet mij ook een keer lukken”, glunderde de voormalig aanvoerder.

Van Bronckhorst reageert op kritiek

Van Bronckhorst heeft de kritiek op Steijn meegekregen, laat hij weten op de wekelijkse persconferentie. “Je weet dat er heel veel meningen zijn. Het maakt niet uit waarover: over ieder onderwerp en ieder dingetje is er altijd wel een mening, positief of negatief. Dat is nu eenmaal de situatie.”

“Als je persoonlijk naar Sem kijkt: hij heeft de afgelopen weken en maanden natuurlijk niet veel minuten gemaakt”, weet de trainer. “Ik denk dat daar ook emotie bij loskomt. Los daarvan is scoren in Camp Nou natuurlijk iets heel moois en speciaals voor een speler. Dus ik begrijp zijn reactie. Er zullen ook mensen zijn die daar anders over denken, maar dat is zo.”

Van Bronckhorst kiest ervoor om het enthousiasme te zien als een blijk van vreugde dat Steijn zich weer in de kijker heeft gespeeld. “Zo zie ik dat ook. Andere mensen mogen daar anders over denken, maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor het proces.”

“Ik vind Steijn een topprofessional die er staat wanneer we hem nodig hebben. Op dit moment krijgt hij nog niet het aantal minuten dat hij zelf zou willen, maar dit zijn wel de spelers die in de drukke periode gaan spelen en meer minuten gaan maken”, aldus de trainer. “Hij is er nu al mee bezig om zichzelf fit te houden en klaar te zijn wanneer zijn moment komt. Je wilt natuurlijk ook concurrentie binnen je team. De manier waarop hij daarmee omgaat, zowel in zijn arbeid als in zijn gedrag, vind ik voorbeeldig.”