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Verbijstering om beslissing van Ajax: 'Dat je dit als trainer toelaat...'

10 september 2026, 11:53
Michel wordt genoemd als trainer van Ajax
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Henk Spaan heeft met verbijstering naar de topper tussen Ajax en PSV gekeken. Dat had met name te maken met de rol die Jorthy Mokio kreeg van Ajax-trainer Míchel Sánchez.

Mokio mocht tegen PSV als verdedigende middenvelder beginnen, aangezien de nieuwe aanwinst Sofyan Amrabat nog niet klaar was voor een basisplaats. Alleen heeft de manier waarop Mokio deze positie invulde Henk Spaan flink verbaasd, zo laat hij weten in een nieuwe aflevering van de Hard Gras Podcast.

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"Er is één ding wat ik helemaal niet begrijp. Mokio stond op zes. Maar hij stond niet op zes. Hij speelde soms als acht, soms als nummer tien. Hij had een zwervende rol", zegt Spaan, die daar niets van begrijpt.

"Ze zijn op zoek geweest naar een statische zes. Een Alvarez, Henderson, Amrabat. Dat zochten ze", vervolgt de columnist van Het Parool. "En kennelijk mag Mokio doen wat hij wil op deze positie. Dat is heel inconsequent. Dat begrijp ik niet. Dat je dat als trainer gewoon toelaat, of zelfs misschien stimuleert."

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dilima1966
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dilima1966
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Míchel Sánchez loop te rotzooien met ze opstellen hij begint vaak met de sterkte spelers op de bank die er de laaste kwartier in komen of het wisselen van speler is het een drama

Kolie
349 Reacties
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@dilima1966 mister negativiteit is er weer als 1ste bij. Neem het ff over dan pancake

Bargoal
4 Reacties
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Bargoal
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Dat klopt helemaal Henk! Je begrijpt er inderdaad helemaal niks van...

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.139 Reacties
1.186 Dagen lid
19.250 Likes
dilima1966
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Míchel Sánchez loop te rotzooien met ze opstellen hij begint vaak met de sterkte spelers op de bank die er de laaste kwartier in komen of het wisselen van speler is het een drama

Kolie
349 Reacties
894 Dagen lid
1.130 Likes
Kolie
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@dilima1966 mister negativiteit is er weer als 1ste bij. Neem het ff over dan pancake

Bargoal
4 Reacties
854 Dagen lid
6 Likes
Bargoal
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Dat klopt helemaal Henk! Je begrijpt er inderdaad helemaal niks van...

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Ajax - PSV

Ajax
1 - 3
PSV
Gespeeld op 5 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
1
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
28
3
2024/2025
Jong Ajax
17
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Fortuna
5
2
10
7
GAE
5
2
8
8
Ajax
4
4
7
9
NEC
5
2
7
10
Groningen
5
-1
7

Complete Stand

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