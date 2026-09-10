Henk Spaan heeft met verbijstering naar de topper tussen Ajax en PSV gekeken. Dat had met name te maken met de rol die kreeg van Ajax-trainer Míchel Sánchez.

Mokio mocht tegen PSV als verdedigende middenvelder beginnen, aangezien de nieuwe aanwinst Sofyan Amrabat nog niet klaar was voor een basisplaats. Alleen heeft de manier waarop Mokio deze positie invulde Henk Spaan flink verbaasd, zo laat hij weten in een nieuwe aflevering van de Hard Gras Podcast.

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"Er is één ding wat ik helemaal niet begrijp. Mokio stond op zes. Maar hij stond niet op zes. Hij speelde soms als acht, soms als nummer tien. Hij had een zwervende rol", zegt Spaan, die daar niets van begrijpt.

"Ze zijn op zoek geweest naar een statische zes. Een Alvarez, Henderson, Amrabat. Dat zochten ze", vervolgt de columnist van Het Parool. "En kennelijk mag Mokio doen wat hij wil op deze positie. Dat is heel inconsequent. Dat begrijp ik niet. Dat je dat als trainer gewoon toelaat, of zelfs misschien stimuleert."