Ajax-duo zorgt voor verbijstering: 'Werkelijk ongelooflijk'

Hans Kraay junior windt zich op over Ajax-spelers en . Het duo behoort tot het rijtje grote aankopen van technisch directeur Jordi Cruijff, maar meldde zich bepaald niet wedstrijdfit in Amsterdam.

Het flink gerenoveerde Ajax ging zaterdag op eigen veld met 1-3 ten onder in de topper tegen PSV. In zijn column voor Voetbal International stelt Kraay dat de landskampioen 'absoluut de betere spelers' heeft in vergelijking met de Amsterdammers. Toch heeft Cruijff wel een aantal prima aankopen gedaan, denkt Kraay: "Tegen PSV zag ik een grote, fijne en doelgerichte spits, Tolu, die de Ajax-supporters al flink in de armen hebben gesloten. Julian Brandt, daar schrik ik elke keer weer van dat hij op de Nederlandse velden loopt", klinkt het lovend.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien is de ESPN-verslaggever en -analist ook lovend over twee spelers die al langer bij Ajax spelen: "Youri Baas is met voorsprong de beste opbouwer van Ajax en de 34 jaar jonge Steven Berghuis oogt momenteel een behoorlijk stukkie fitter dan Viktor Tsygankov", stelt Kraay. Over dat laatste is hij zeer verbaasd: "Wat is dat toch eigenlijk, dat sommige spelers, zoals Marcos Leonardo en Tsygankov het durven om niet fit bij hun nieuwe club te verschijnen? Werkelijk ongelooflijk."

Leonardo (23) was in juli de eerste grote Ajax-aankoop van Cruijff. De Braziliaan kwam voor bijna 20 miljoen euro over van het Saudische Al-Hilal. Hoewel de aanvaller al negen keer in actie kwam namens de Amsterdammers, maakte hij tot op heden niet één keer de 90 minuten vol. Tsygankov (28) sloot op zijn beurt pas eind augustus aan bij de selectie van trainer Míchel Sánchez. De Oekraïens international kwam voor zo'n 4 miljoen euro over van Girona, waar hij ook al onder de Spanjaard speelde. Een hele wedstrijd zit er op korte termijn vermoedelijk nog niet in voor Tsygankov. Tegen PSV speelde debuteerde hij als invaller voor Berghuis en deed hij het laatste halfuur mee.