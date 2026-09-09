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Ajax-duo zorgt voor verbijstering: 'Werkelijk ongelooflijk'

9 september 2026, 09:45
Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov, Oliver Edvardsen, Owen Wijndal en Jofre Torrents tijdens de warming-up van Ajax
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Hans Kraay junior windt zich op over Ajax-spelers Marcos Leonardo en Viktor Tsygankov. Het duo behoort tot het rijtje grote aankopen van technisch directeur Jordi Cruijff, maar meldde zich bepaald niet wedstrijdfit in Amsterdam.

Het flink gerenoveerde Ajax ging zaterdag op eigen veld met 1-3 ten onder in de topper tegen PSV. In zijn column voor Voetbal International stelt Kraay dat de landskampioen 'absoluut de betere spelers' heeft in vergelijking met de Amsterdammers. Toch heeft Cruijff wel een aantal prima aankopen gedaan, denkt Kraay: "Tegen PSV zag ik een grote, fijne en doelgerichte spits, Tolu, die de Ajax-supporters al flink in de armen hebben gesloten. Julian Brandt, daar schrik ik elke keer weer van dat hij op de Nederlandse velden loopt", klinkt het lovend.

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Bovendien is de ESPN-verslaggever en -analist ook lovend over twee spelers die al langer bij Ajax spelen: "Youri Baas is met voorsprong de beste opbouwer van Ajax en de 34 jaar jonge Steven Berghuis oogt momenteel een behoorlijk stukkie fitter dan Viktor Tsygankov", stelt Kraay. Over dat laatste is hij zeer verbaasd: "Wat is dat toch eigenlijk, dat sommige spelers, zoals Marcos Leonardo en Tsygankov het durven om niet fit bij hun nieuwe club te verschijnen? Werkelijk ongelooflijk."

Leonardo (23) was in juli de eerste grote Ajax-aankoop van Cruijff. De Braziliaan kwam voor bijna 20 miljoen euro over van het Saudische Al-Hilal. Hoewel de aanvaller al negen keer in actie kwam namens de Amsterdammers, maakte hij tot op heden niet één keer de 90 minuten vol. Tsygankov (28) sloot op zijn beurt pas eind augustus aan bij de selectie van trainer Míchel Sánchez. De Oekraïens international kwam voor zo'n 4 miljoen euro over van Girona, waar hij ook al onder de Spanjaard speelde. Een hele wedstrijd zit er op korte termijn vermoedelijk nog niet in voor Tsygankov. Tegen PSV speelde debuteerde hij als invaller voor Berghuis en deed hij het laatste halfuur mee.

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MerelK
90 Reacties
687 Dagen lid
239 Likes
MerelK
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Blijft bijzonder dat ze Baas wilden verkopen. Als die club een paar tientjes meer had geboden was hij nu weg

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MerelK
90 Reacties
687 Dagen lid
239 Likes
MerelK
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blijft bijzonder dat ze Baas wilden verkopen. Als die club een paar tientjes meer had geboden was hij nu weg

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Viktor Tsygankov

Viktor Tsygankov
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (15 nov. 1997)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Girona
32
6
2024/2025
Girona
27
2
2023/2024
Girona
30
8

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Fortuna
5
2
10
6
GAE
5
2
8
7
Ajax
4
4
7
8
Twente
4
4
7
9
NEC
5
2
7

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