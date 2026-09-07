heeft voor het eerst uitgebreid verklaard over zijn eigen rol in de omvangrijke cocaïnezaak waarvoor hij in 2024 tot zes jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. De 34-jarige oud-voetballer werd afgelopen juni een volledige dag gehoord en sprak daarbij ook over de rol van zijn neef Marylio V. en het gebruik van versleutelde telefoons. Zijn nieuwe verklaring speelt een belangrijke rol in het hoger beroep.

Promes hield tijdens de eerdere behandeling van de zaak vol dat hij niet betrokken was bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne. Hij woonde de zittingen destijds niet bij, omdat hij op dat moment in Rusland voetbalde. Inmiddels heeft hij tegenover justitie wel uitvoerig zijn kant van het verhaal uiteengezet.

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Zijn advocaat Geert-Jan Knoops maakte dat maandag bekend tijdens een zitting bij het gerechtshof in Amsterdam. "Hij heeft verklaard hoe hij in de zaak verzeild is geraakt", vertelde Knoops volgens De Telegraaf.

Promes zou tijdens het verhoor daarnaast zijn ingegaan op de betrokkenheid van Marylio V. en op het gebruik van versleutelde telefoons.

Nieuwe verklaring Promes krijgt vervolg in hoger beroep

De zaak draait om de smokkel van twee grote partijen cocaïne in januari 2020. Justitie oordeelde in 2024 dat Promes daarbij een aansturende rol had. Via de Westerschelde zou eerst ongeveer 650 kilo cocaïne zijn binnengesmokkeld. Enkele dagen later werd in Antwerpen nog een partij van circa 713 kilo onderschept.

Voor zijn betrokkenheid kreeg Promes in 2024 een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd. Hij ontkende dat hij iets met de smokkel te maken had en ging in hoger beroep.

De uitgebreide verklaring die hij afgelopen zomer heeft afgelegd, krijgt nu een vervolg. Het hof heeft besloten dat Marylio V. daarover mag worden gehoord. Dat verhoor staat gepland voor november.

V. werd zelf in maart in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en acht maanden gevangenisstraf. Daarmee viel zijn straf aanzienlijk lager uit dan in eerste aanleg, toen hij nog zes jaar cel kreeg.

OM wil miljoenenbedrag van Promes afpakken

Naast de strafzaak loopt ook een ontnemingsprocedure. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro aan vermeend crimineel vermogen van Promes afpakken. Volgens het OM zou hij dat bedrag hebben verdiend met de handel in cocaïne.

De berekening is gebaseerd op uitspraken die aan Promes zelf worden toegeschreven. Hij zou hebben aangegeven dat hij tussen de 29.000 en 33.000 euro per blok cocaïne kon ontvangen. Volgens het OM zou het om ongeveer 650 verhandelde blokken gaan. Voor de berekening werd uitgegaan van 29.000 euro per blok, waarna ook kosten van het totale bedrag werden afgetrokken. Zo kwam justitie uit op ruim 8 miljoen euro. Bij Marylio V. probeert het OM 62.000 euro af te pakken.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep tegen Promes staat gepland voor 30 november en 2 december. Daarbij behandelt het hof ook de andere strafzaak tegen de voormalig profvoetballer, die betrekking heeft op het neersteken van een familielid in 2020.