De nieuwe bondscoach Xavi Hernández zal 'geschrokken' zijn van het niveau van Ajax - PSV, de eerste Eredivisiewedstrijd die hij sinds zijn aanstelling live heeft bijgewoond. Dat is althans het vermoeden dat Valentijn Driessen uitspreekt in zijn column voor De Telegraaf.

Ajax en PSV speelden zaterdagavond een eerste helft waarin het aan beide zijden kansen regende. Dat leverde drie treffers op: Ricardo Pepi opende al vroeg de score op aangeven van Ruben van Bommel, Tolu Arokodare frommelde halverwege het eerste bedrijf de gelijkmaker in de verre hoek en Lutsharel Geertruida bepaalde de ruststand in blessuretijd met een fraaie volley op 1-2. In de tweede helft zakte het niveau, raakten beide ploegen tien minuten voor tijd verzeild in een ordinair opstootje en gooide Esmir Bajraktarevic het duel in blessuretijd in het slot: 1-3.

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Driessen vermoedt dat de topper Xavi 'niet goed zal zijn bevallen', zo schrijft hij in zijn column. "Weliswaar werd hij de eerste helft vermaakt, maar tegelijkertijd zal hij geschrokken zijn van het niveau", denkt de journalist. "Voor de amusementswaarde van een wedstrijd is het leuk als er eerlijk verdeeld twaalf kansen in één helft bij elkaar worden gespeeld en drie doelpunten vallen. Maar dat betekent niet dat het automatisch goed is. Zeker niet als het een Nederlandse topper betreft. Dan mag je meer verwachten dan een open huis zoals in de Johan Cruijff ArenA", is Driessen kritisch.

Uiteraard zal Xavi vooral gekeken hebben welke spelers in aanmerking komen voor een plek in zijn eerste Oranje-selectie, die hij al op korte termijn bekend moet gaan maken. De Spanjaard beleeft op 24 september immers zijn vuurdoop als bondscoach, als Duitsland in het kader van de Nations League op bezoek komt. Het treffen met de Oosterburen vormt het startschot van een drukke interlandperiode, waarin ook duels met Servië (uit, 27 september), Griekenland (uit, 1 oktober) en nogmaals Servië (thuis, 4 oktober) op het programma staan.

Driessen denkt dat Xavi naar aanleiding van de topper in de Johan Cruijff ArenA 'hooguit drie namen' heeft opgeschreven als kandidaat voor een plek in zijn selectie, en dat zij alle drie het shirt van PSV dragen: Ruben van Bommel, Lutsharel Geertruida en Guus Til. "De drie PSV’ers haalden niet hun beste niveau, maar waren wel betrokken bij doelpunten van de kampioen", schrijft Driessen.